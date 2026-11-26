Немецкий автопроизводитель Audi подал патентную заявку на выдвижную панель с физическими переключателями, которая прячется за центральным сенсорным дисплеем и появляется по запросу водителя. Разработка призвана решить проблему перегруженности современных интерьеров сенсорными меню.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, о технологии сообщило издание Motor1.

По данным источника, сам экран мультимедиа остается неподвижным, а моторизованный блок с тактильными клавишами выезжает из-под его нижней кромки. Активировать панель можно тремя способами: автоматически при запуске двигателя, голосовой командой или взмахом руки. Когда блок убран заподлицо, его функции не пропадают - на дисплее отображается "цифровой двойник" с аналогичным набором кнопок. При этом выдвижение физической панели позволяет очистить основной экран от лишних иконок, например, при просмотре видео.

Появление такого патента стало ответом на критику полностью сенсорных интерьеров. Ранее главный дизайнер Audi уже критиковал чрезмерное увлечение автопрома тачскринами, а в серийном Audi A2 E-Tron марка частично вернула привычное управления, включая физический регулятор громкости и отдельные клавиши стеклоподъемников.

В то же время флагманские кроссоверы Audi Q7, SQ7 и Q9 2027 модельного года по-прежнему строятся вокруг многоэкранной архитектуры без физических блоков климат-контроля. Пока выдвижная панель существует лишь на уровне патента, а сроки ее появления на серийных машинах не раскрываются. Кроме того, наличие скрытого электропривода усложняет конструкцию и в будущем может потребовать дополнительного обслуживания.