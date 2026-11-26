В Сабаильском районе Баку произошел пожар в частном жилом доме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС), возгорание было зафиксировано на улице Ханлар.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения Государственной службы пожарной охраны МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных огонь удалось ликвидировать до его распространения на другие помещения дома и соседние строения. Возгорание возникло на кухне двухэтажного жилого дома общей площадью 400 квадратных метров.

В результате пожара сгорели горючие конструкции кухни на площади 20 квадратных метров, а также один квадратный метр деревянных балок кровли.

Большая часть жилого дома и расположенные поблизости строения были защищены от огня.

В результате происшествия никто не пострадал.