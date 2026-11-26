Завтра, 27 ноября, в турецком Стамбуле стартует Кубок президента, организованный Международной ассоциацией бокса (IBA).

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, общий призовой фонд турнира с участием боксеров-любителей и профессионалов составляет три миллиона долларов (5,1 миллиона манатов). Мужчины поборются за награды в 12 весовых категориях.

В презентации соревнований IBA особо выделила среди азербайджанских боксеров чемпиона Европы Саиджамшида Джафарова и призера чемпионата мира Сархана Алиева.

За золотую медаль предусмотрена награда в размере 100 тысяч долларов (170 тысяч манатов), за серебряную - 50 тысяч долларов (85 тысяч манатов), а за каждую бронзовую - 25 тысяч долларов (42 500 манатов). Согласно регламенту, 50 процентов призовых получит боксер, 25 процентов - тренер, а оставшиеся 25 процентов перейдут национальной федерации.

Денежные выплаты предусмотрены и для участников, не сумевших пробиться в полуфинал: за каждую победу на предварительных стадиях им будет начислено по 1000 долларов (1700 манатов). Для полуфиналистов эти бонусы заменяются итоговыми призовыми за завоеванные медали.

Турнир пройдет по олимпийской системе (на выбывание). Поединки будут состоять из трех раундов по три минуты каждый. При жеребьевке посев спортсменов применяться не будет, поэтому фавориты могут встретиться друг с другом уже на старте соревнований.

Поединки вплоть до финала примет спортивный комплекс "Багджылар Гезтепе", а решающие бои 4 декабря пройдут во Дворце спорта "Синан Эрдем".