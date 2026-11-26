https://news.day.az/azerinews/1877416.html SOCAR-ın Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib Noyabrın 26-da SOCAR-ın Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-dan məlumat verilib.
SOCAR-ın Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib
Noyabrın 26-da SOCAR-ın Müşahidə Şurasının növbəti iclası keçirilib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə SOCAR-dan məlumat verilib.
Bildirilib ki, iclasda SOCAR Qrupunun 2026-cı ilin ilk altı ayı üzrə audit olunmuş maliyyə və əməliyyat nəticələri, şirkətin cari ildə borc öhdəliklərinin idarə olunması istiqamətində görülən işlər müzakirə edilib.
Eyni zamanda "Azneft" İstehsalat Birliyinin cari il üzrə istehsalat fəaliyyətinin nəticələri və inkişaf perspektivləri nəzərdən keçirilib.
İclasda, həmçinin SOCAR-ın tamamlanmış və icrası davam etdirilən strateji layihələrinə və gündəlikdə duran digər məsələlərə dair fikir mübadiləsi aparılıb.
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