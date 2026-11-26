В результате атаки иранских беспилотников на Кувейт погибли двое граждан Италии, работавших на немецкую оборонную компанию Rheinmetall.

Как передает Day.Az со ссылкой на ANSA, об этом заявил представитель Министерства обороны Кувейта.

По его словам, смертельные травмы итальянцы получили в результате падения обломков беспилотников, сбитых при отражении атаки на стратегически важный объект инфраструктуры страны.

Погибшие входили в состав военного и гражданского персонала, направленного в регион в марте. Их задачей была защита стран Персидского залива от возможных ответных атак Ирана, а также обеспечение безопасности энергоснабжения Италии.

Отметим, что для противодействия беспилотникам в Кувейте развернута зенитная система Skynex производства немецкой компании Rheinmetall.