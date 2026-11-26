В январе-октябре 2026 года статистическая стоимость экспорта природного газа из Азербайджана увеличилась на 6,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, превысив 7 миллиардов 932 миллиона долларов.

Как передает Day.Az, согласно расчетам Trend на основе отчета Государственного таможенного комитета, в январе-октябре 2025 года из Азербайджана было экспортировано 20 миллиардов 648 миллионов 829,71 тысячи кубометров природного газа на общую статистическую сумму 7 миллиардов 417 миллионов 792,98 тысячи долларов.

За аналогичный период 2026 года объем экспорта природного газа увеличился до 20 миллиардов 654 миллионов 403,42 тысячи кубометров. Это на 5 миллионов 573,71 тысячи кубометров, или около 0,03 процента, больше показателя за соответствующий период прошлого года.

При этом статистическая стоимость экспорта природного газа выросла на 514 миллионов 291,71 тысячи долларов, или на 6,9 процента.

Таким образом, за отчетный период физический объем экспорта азербайджанского природного газа практически не изменился, тогда как его статистическая стоимость заметно увеличилась.

По данным Государственного комитета по статистике, в январе-октябре 2026 года стоимость добычи сырой нефти и природного газа в Азербайджане составила 32,2 миллиарда манатов.

В отчетный период общий объем промышленного производства в горнодобывающей промышленности составил 36,1 миллиарда манатов, что в реальном выражении на 1,3 процента меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Стоимость добычи сырой нефти и природного газа составила 32 миллиарда 151,6 миллиона манатов, сократившись в годовом исчислении на 2,9 процента.

За отчетный период добыча товарной нефти в Азербайджане составила 22,1 миллиона тонн, а товарного природного газа - 31,8 миллиарда кубометров. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года добыча товарной нефти снизилась на 3,7 процента, а товарного газа - на 1,5 процента.