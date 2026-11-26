Футболист испанской "Барселоны" Энтони Гордон признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов УЕФА по итогам голосования болельщиков.

Как передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу УЕФА, английский нападающий получил это признание благодаря успешному выступлению в матче пятого тура против азербайджанского "Сабаха" (4:1), в котором он оформил дубль.

По итогам голосования Гордон опередил Килиана Мбаппе из мадридского "Реала", Антонио Нусу из "Лейпцига" и Кучо Эрнандеса из "Бетиса".