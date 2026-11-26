В турецком городе Ыгдыр состоялся Международный Кавказский конгресс на тему "Возрождение Шелкового пути".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой Азербайджана.

В рамках конгресса Азербайджанский дом в Ыгдыре посетили генеральный консул Азербайджана в Карсе Гошгар Зейналов, заместитель председателя Партии справедливости и развития Турции (AK Parti), руководитель управления по связям с тюркскими государствами и депутат от Анкары, профессор Кюршад Зорлу, бывший губернатор Ыгдыра Мустафа Фырат Ташолар, ректор Нахчыванского государственного университета Эльбрус Исаев, ректор Карабахского университета Шахин Байрамов, ректор Ардаханского университета Озтюрк Эмироглу, декан Университета Эрзинджан Бинали Йылдырым Керем Карабулут и преподаватель Университета Ыгдыр Арслантюрк Акйылдыз.

Руководитель Азербайджанского дома в Ыгдыре Зия Закир Аджар рассказал гостям о целях создания учреждения, основных направлениях его деятельности и реализуемых проектах.

Было отмечено, что Азербайджанский дом в Ыгдыре занимается сохранением и популяризацией национально-духовных ценностей, родного языка, культуры и исторического наследия проживающих в Турции азербайджанцев, укреплением солидарности среди соотечественников, информированием местной общественности об Азербайджане, а также развитием братских отношений между Азербайджаном и Турцией.

Гости подробно ознакомились с деятельностью Азербайджанского дома и подчеркнули значимость реализуемых инициатив для сплочения диаспоры, сохранения национальной идентичности и развития азербайджано-турецких общественно-культурных связей.