В окружении произведений изобразительного искусства классические музыкальные сочинения обрели особое звучание, создавая своеобразный диалог между визуальными образами и музыкальными эмоциями. Живопись и музыка, каждая своим языком, обращались к чувствам зрителей и слушателей, наполняя вечер эстетическим содержанием и элегантностью...

В стенах Азербайджанском национальном музее искусств состоялся особенный музыкальный вечер, объединивший два удивительных мира искусства - классическую музыку и живопись, передает Day.Az.

Особую выразительность вечеру придало само пространство музея. Концертная программа "Время классической музыки" подарила гостям возможность насладиться не только прекрасными мелодиями, но и неповторимой атмосферой музейного пространства, где каждая картина словно становилась частью единой художественной композиции.

Мероприятие было организовано в рамках проекта "Музыка в музее" при совместной инициативе Министерства культуры Азербайджана, Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли и музея.

В концертной программе приняли участие заслуженный артист Антон Ферштандт, вокалисты Юлия Гейдарова, Диляра Керимова, Ульвия Алиева, Руслан Персан и Камилла Иманова, а также студенты БМА - Нурана Саламова, Марьям Бабаева, Гюляр Гасымова и Амин Гейдаров.

Художественным руководителем музыкального вечера выступила доктор философии по искусствоведению, доцент БМА Алёна Инякина.

В исполнении артистов прозвучали избранные произведения классического репертуара. Разнообразие музыкальной программы позволило раскрыть многогранность классического искусства, его эмоциональную глубину и неподвластную времени красоту.

Особое место в вечере заняли выступления молодых музыкантов, которые продемонстрировали профессиональную подготовку, артистизм и искреннюю увлеченность музыкой. Для студентов академии участие в подобном проекте стало прекрасной возможностью представить свое мастерство в необычной творческой обстановке.

"Время классической музыки" стало не просто концертом, а своеобразным путешествием в мир прекрасного, где музыкальные произведения гармонично дополнили музейную экспозицию. В такой атмосфере искусство воспринималось особенно тонко: мелодии словно продолжали линии картин, а полотна обретали новое эмоциональное звучание...

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