Министерство обороны Великобритании направило обращения примерно 100 тысячам бывших военнослужащих на фоне усиления угроз национальной безопасности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Daily Sun, письма получили участники стратегического резерва, ранее проходившие службу в сухопутных войсках, Королевском военно-морском флоте и Королевских военно-воздушных силах Великобритании.

Основная цель рассылки - актуализация контактных данных бывших военных, а также сбор информации о новых знаниях, навыках и опыте, которые они приобрели после завершения службы.

Отмечается, что в соответствии с условиями военной службы некоторые ветераны могут быть повторно призваны в случае возникновения чрезвычайной ситуации национального масштаба или угрозы войны.

Кроме того, бывшим военнослужащим могут предложить добровольно принять участие в военных учениях и тренировках, включая учения НАТО Steadfast Defender, запланированные на следующую весну.

Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг заявил, что страна и её союзники сталкиваются с более сложной и напряжённой обстановкой в сфере безопасности.

При этом он подчеркнул, что обращение к бывшим военнослужащим не свидетельствует о приближении войны, а представляет собой превентивную меру, направленную на повышение готовности страны к возможным угрозам.