https://news.day.az/azerinews/1877423.html Şamaxı-Ağsu sərhədində zəlzələ olub Zəlzələnin Tədqiqatı Bürosunun məlumatına əsasən, noyabrın 26-da yerli vaxtla saat 20:24-də Şamaxı-Ağsu sərhədində 4,3 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb. Day.Az xəbər verir ki, zəlzələnin ocağı 18 kilometr dərinlikdə yerləşib. Məlumata görə, zəlzələ hiss olunub.
Şamaxı-Ağsu sərhədində zəlzələ olub
Zəlzələnin Tədqiqatı Bürosunun məlumatına əsasən, noyabrın 26-da yerli vaxtla saat 20:24-də Şamaxı-Ağsu sərhədində 4,3 maqnitudalı zəlzələ qeydə alınıb.
Day.Az xəbər verir ki, zəlzələnin ocağı 18 kilometr dərinlikdə yerləşib.
Məlumata görə, zəlzələ hiss olunub.
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