26 ноября состоялось очередное заседание Наблюдательного совета SOCAR.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщили в SOCAR.

Отмечается, что на заседании были обсуждены аудированные финансовые и операционные результаты Группы SOCAR за первое полугодие 2026 года, а также работа, проделанная в направлении управления долговыми обязательствами компании в текущем году.

В то же время были рассмотрены итоги производственной деятельности Производственного объединения "Азнефть" за текущий год и перспективы его развития.

На заседании также состоялся обмен мнениями о завершенных и реализуемых стратегических проектах SOCAR и других вопросах, стоящих на повестке дня.