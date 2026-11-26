Азербайджанский спортсмен Фархад Багиров в третий раз подряд выиграл золотую медаль на чемпионате мира по грэпплингу, прошедшем в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, Объединенный мир борьбы (UWW) уделил особое внимание успеху азербайджанского спортсмена на своем официальном сайте.

Выступавший в весовой категории до 58 кг Багиров в финале победил представителя Кыргызстана Назима Махмедова со счетом 5:2.

В начале решающего поединка соперник набрал два балла и вышел вперед. Однако после того как Махмедова наказали за пассивность, Багиров сократил отставание, а затем благодаря попыткам болевых приемов сначал сравнял счет, а после вышел вперед - 3:2. Неудачный протест кыргызской стороны принес азербайджанскому спортсмену еще два очка.

UWW особо выделил победы Фархада Багирова и француза Антони де Оливейры. В остальных семи весовых категориях золотые медали завоевали российские спортсмены.