Обвинения Кувейта в нападении Ирана на один из жизненно важных объектов эмирата не соответствуют действительности и служат прикрытием для попыток Израиля и США усилить нестабильность в регионе.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил представитель вооруженных сил исламской республики Абольфазл Шекарчи.

"С учетом истории враждебных действий и роли сионистского режима (имеется в виду Израиль - прим. ТАСС) и американских сил в использовании ложного флага и региональных авантюрах эти обвинения расцениваются как прикрытие для продолжения злодеяний и попыток усилить нестабильность в регионе", - приводит его слова иранская гостелерадиокомпания.

Шекарчи категорически опроверг заявления кувейтской армии и подчеркнул, что Вооруженные силы Ирана не проводили в регионе никаких военных или наступательных операций.

Ранее министерство обороны эмирата сообщило об "иранской агрессии", в результате которой "был атакован один из важных объектов" и были ранены четыре человека, включая двух итальянцев. Представитель кувейтского Минобороны добавил, что удар Ирана также повлек за собой материальный ущерб.