Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал TikTok страшной вещью, которая убивает мозг, в особенности у молодых людей.

"Сейчас все пользуются смартфоном, но почему-то думают, что он предназначен только для осуществления звонков, переписки, просмотра может быть каких-то фильмов. И TikTok. TikTok - это страшная вещь, которая убивает мозг человека, особенно мозг молодого человека", - сказал он на встрече с молодыми талантами в сфере искусственного интеллекта, которая проходит в Москве на полях международной конференции Сбербанка "Путешествие в мир искусственного интеллекта" (AI Journey 2026), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Токаев отметил, что в Казахстане стремятся сделать народную цифровую экономику. "Но ведь при помощи смартфона при надлежащем и умелом его использовании можно заработать деньги, сидя в деревне, условно говоря, или в ауле. При условии, что там работает интернет", - сказал он.

По его словам, для этого нужно обучить людей, и тогда они станут законно зарабатывать деньги. "Это я называю народной цифровой экономикой", - сказал Токаев.