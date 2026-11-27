В ночь на пятницу, 27 ноября, на Землю обрушилась магнитная буря.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом свидетельствуют данные Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН.

Согласно прогнозу ученых, в полночь по московскому времени геомагнитные возмущения должны были достичь уровня G1, который считается слабой магнитной бурей.

Ожидается, что около 04:00 по бакинскому времени буря временно ослабла, однако уже к 07:00 геомагнитные возмущения вновь усилились до уровня G1.

Вторая волна продлится приблизительно три часа, после чего магнитосфера Земли должна вернуться в спокойное состояние.