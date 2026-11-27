Cегодняшний гороскоп больше подходит для внештатных ситуаций, чем для обычных рутинных дел. У вас возможны трудности с самоорганизацией, апатия, противоречивые поступки - в том числе, и по отношению к деньгам. Зато деятельность в "авральном" режиме сегодня способна дать превосходные результаты! Это не лучший день для романтических встреч и знакомств. Звезды советуют: африканским страстям сегодня лучше предпочесть что-нибудь более спокойное и семейное, не требующее от вас излишнего морального или физического напряжения - например, совместный поход в кино или в ресторан, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овен будет весь день чувствовать себя не в своей тарелке. И это несмотря на то, что многие дела могут продвигаться вполне неплохо и без его участия, сами собой. А вот все то, к чему Овну захочется приложить руку, окажется под ударом: даже самое элементарное дело сегодня он способен безнадежно запороть. Когда попытка сварить кофе превращается в проблему, это сигнал: лучше расслабиться и ничего не делать вообще. Впрочем, в этом есть и свои плюсы - день предоставляет Овну отличный повод отдохнуть.

Телец

Cегодня активность Тельца будет не всегда уместна - ее результат может оказаться прямо противоположным тому, который он хотел получить. Тем не менее, Телец способен действовать энергично даже там, где лучше было бы отступить. Попытка влезть в чужие дела, "переломить" ситуацию через колено и другие подобные неделикатные методы решения проблем сегодня могут нанести Тельцу вред. Чтобы этого не произошло, звезды гороскопа советуют ему снизить свою кипучую деятельность до минимума.

Близнецы

Сегодня день может не лучшим образом сказаться на фигуре Близнецов: им будет так сложно хоть в чем-то себе отказать! Съесть шоколадку? Купить новые туфли? Ответ на подобные вопросы сегодня для Близнецов один: "Конечно!". Они будут далеки от того, чтобы экономить на удовольствиях. Звезды гороскопа советуют Близнецам сегодня хотя бы иногда вспоминать о чувстве меры, иначе им напомнят об этом похудевший кошелек и пара лишних килограммов на бедрах.

Рак

Сегодня день наделяет Рака огромными запасами скрытой энергии! Если она вырвется на свободу, то способна сокрушить любую преграду, если же нет, то спокойно уйдет, как вода в песок. Какой из этих сценариев реализуется, зависит от того, какая ситуация будет складываться сегодня вокруг Рака. Обычный, спокойный день не сможет разбудить его суперменское "Я". Зато если от Рака потребуется совершить трудовой подвиг, он почувствует в себе первобытную силу, будто бы внутри у него проснулся настоящий вулкан!

Лев

Сегодня от Льва бессмысленно требовать самоорганизации и дисциплины: эти слова для него пустой звук. Возможно, он и хотел бы внести в свою жизнь меньше хаоса и больше порядка, однако между словами "хочу" и "могу" у него лежит пропасть, которую у Льва не будет сил преодолеть. Так что Льву ничего не остается, кроме как принять себя таким, как есть. Звезды гороскопа советуют ему расслабиться и плыть по течению: сегодня решает не он, решают за него.

Дева

Сегодня фантазия Девы заработает на пятерку с плюсом! Особенно если обстоятельства ее подстегнут, требуя от нее быстрых и нестандартных решений. В случае же, если мысли Девы будут течь сами по себе, они рискуют улететь в заоблачные дали и вылиться в обычные мечты. Так что для самой же Девы лучше, если жизнь сегодня поставит перед ней пару-тройку неразрешимых задач. Ломая голову над ними, Дева имеет шанс превзойти саму себя!

Весы

Сегодня не лучший день для Весов: слишком многое их может раздражать и выводить из себя. Дела будут продвигаться с пробуксовками, окружающие способны демонстрировать непонимание и лень... Впрочем, справедливости ради надо сказать, что Весы будут недовольны не только другими, но и самими собой. Только собрав в кулак всю свою волю, они смогут заставить себя выполнять элементарные обязанности - и то будут делать это без фанатизма, спустя рукава.

Скорпион

Cегодня Скорпиону может казаться, что окружающие издеваются над ним - настолько медлительными, неорганизованными и несообразительными они могут выглядеть в его глазах. В течение дня это будет раздражать Скорпиона, однако он готов умело скрывать свое раздражение до тех пор, пока его не выведет из себя чей-нибудь вопиющий поступок. Если такое произойдет, окружающим можно лишь посочувствовать: выпущенный на свободу гнев Скорпиона будет ужасен, как атомный взрыв!

Стрелец

Сегодня достижения Стрельца будут во многом зависеть от того, с какой ноги он встал с кровати утром. А точнее, в каком именно настроении он встал. Хотя его энергия не фонтанирует во все стороны, тем не менее, ее запас очень и очень велик. А уж в какое русло будет направлена вся эта могучая сила, зависит от позитивного или негативного настроя Стрельца. Если он выберет позитив, то не пожалеет: с его помощью сегодня он способен творить чудеса!

Козерог

Сегодня Козерогу будет трудно стряхнуть с себя дремоту! Но, даже выбравшись из цепких объятий сна, он вряд ли в срочном порядке возьмется за дела. День склоняет Козерога к тому, чтобы заняться одним главным делом: ничегонеделаньем. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что такая приятная тактика сегодня ему не повредит. Посмотрите фильм, поиграйте в пасьянс, назначьте приятную встречу. Потратьте этот день с удовольствием и с толком, то есть исключительно на себя!

Водолей

Сегодня Водолей будет находиться в режиме строгой экономии - это касается экономии не только денег, но и жизненных сил. День не наделяет его активностью, наоборот - Водолей может чувствовать упадок энергии, что не лучшим образом отразится на его мыслях и делах. Именно поэтому окружающим не стоит пытаться сподвигнуть его на какие-то большие проекты. Разумнее сделать это в другой раз. Сегодня, как бы Водолей ни старался, у него все равно вряд ли получится преодолеть свое состояние.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут настроены использовать самый простой путь к сердцу окружающих, то есть деньги. Они могут выступить спонсором вечеринки, совместного похода в кино или еще какого-то мероприятия. При необходимости Рыбы даже готовы щедро поделиться своими ненужными вещами или дать кому-нибудь деньги в долг. Впрочем, все это они будут воспринимать не как бессмысленные траты, а как вложение капитала. Вложение в свой статус и уважение людей, которые находятся вокруг.