https://news.day.az/azerinews/1877436.html Kənd yumurtası 50 qəpiyə kimi qalxdı - VİDEO Paytaxt bazarlarında hazırda bir ədəd yumurta 45-50 qəpiyə satılır. Day.Az xəbər verir ki, satıcıların sözlərinə görə, qiymət artımının əsas səbəbi rayonlarda kənd yumurtasının əvvəlki dövrlərlə müqayisədə azalmasıdır. Bölgələrdə fəaliyyət göstərən fermerlər isə yumurtanın bahalaşmasına müxtəlif səbəblər göstərirlər.
Kənd yumurtası 50 qəpiyə kimi qalxdı - VİDEO
Paytaxt bazarlarında hazırda bir ədəd yumurta 45-50 qəpiyə satılır.
Day.Az xəbər verir ki, satıcıların sözlərinə görə, qiymət artımının əsas səbəbi rayonlarda kənd yumurtasının əvvəlki dövrlərlə müqayisədə azalmasıdır.
Bölgələrdə fəaliyyət göstərən fermerlər isə yumurtanın bahalaşmasına müxtəlif səbəblər göstərirlər.
"Quş Əti, Yumurta İstehsalçıları və İxracatçıları Asossasiyası" İctimai Birliyinin sədri Mürvət Həsənli qiymət artımının mövsümi olduğunu deyir.
Kənd yumurtasının mart ayından sonra ucuzlaşacağı proqnozlaşdırılır.
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