https://news.day.az/sport/1877440.html Определены «Молодежная столица» и «Спортивная столица» Азербайджана на 2028 год В Азербайджане определены города, которые в 2028 году получат статусы "Молодежная столица" и "Спортивная столица". Как передает Day.Az, об этом заявили в Министерстве молодежи и спорта.
Определены «Молодежная столица» и «Спортивная столица» Азербайджана на 2028 год
В Азербайджане определены города, которые в 2028 году получат статусы "Молодежная столица" и "Спортивная столица".
Как передает Day.Az, об этом заявили в Министерстве молодежи и спорта.
По итогам голосования, состоявшегося 26 ноября на заседании Коллегии министерства, Тартар был выбран "Молодежной столицей", а Масаллы - "Спортивной столицей" страны.
Отметим, что в течение 2028 года в обоих городах будут организованы различные мероприятия, посвященные молодежной и спортивной тематике.
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