В Азербайджане определены города, которые в 2028 году получат статусы "Молодежная столица" и "Спортивная столица".

Как передает Day.Az, об этом заявили в Министерстве молодежи и спорта.

По итогам голосования, состоявшегося 26 ноября на заседании Коллегии министерства, Тартар был выбран "Молодежной столицей", а Масаллы - "Спортивной столицей" страны.

Отметим, что в течение 2028 года в обоих городах будут организованы различные мероприятия, посвященные молодежной и спортивной тематике.