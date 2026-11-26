В грузинском Батуми перед матчем пятого тура Лиги Европы УЕФА между турецким "Бешикташем" и израильским "Хапоэлем Беэр-Шева" произошли столкновения между болельщиками и сотрудниками полиции.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, инцидент произошел 26 ноября на трибунах стадиона Batumi Stadium.

Причиной конфликта стал флаг Палестины, который развернули болельщики турецкого клуба.

Сотрудники грузинской полиции вмешались и попытались убрать флаг, после чего между ними и болельщиками возникла потасовка.

Кадры произошедшего распространились в социальных сетях и вызвали обсуждения среди футбольных болельщиков.

Отметим, что первоначально матч "Бешикташ" - "Хапоэль Беэр-Шева" должен был состояться в Стамбуле. Однако УЕФА приняла решение перенести встречу в Батуми по соображениям безопасности.