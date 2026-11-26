Автор: Тофик Аббасов

Пока Азербайджан и Армения пытаются закрепить результаты мирного процесса и перейти к практической нормализации отношений, Европейский парламент продолжает рассматривать Южный Кавказ через призму прежнего конфликта. Проекты рекомендаций Комитета по иностранным делам Европарламента (AFET) по отношениям ЕС с двумя странами демонстрируют не только различие подходов к Баку и Еревану, но и более принципиальную проблему: готовность европейских институтов предъявлять жесткие политические требования одной стороне при значительно более сдержанной оценке действий другой.

Вопрос заключается не в том, вправе ли Европарламент критиковать Азербайджан. Право европейских институтов высказывать позицию по вопросам прав человека и демократии сомнений не вызывает. Проблема возникает тогда, когда универсальные принципы превращаются в инструмент избирательного политического давления, а одни и те же критерии применяются к государствам региона с разной степенью требовательности.

Избирательный и предвзятый подход начинается с самого процесса подготовки документов. В материалах, сопровождающих проекты рекомендаций, упоминаются контакты докладчика Дана Барны с представителями армянской миссии при ЕС и организации ASIMKOM - Координационного центра азербайджанских политических эмигрантов. В данном случае важно учитывать не только формальный статус организации, но и характер ее публичной деятельности. В своих заявлениях ASIMKOM систематически выдвигает резкие обвинения в адрес азербайджанского государства и его руководства, организует клеветнические кампании, направляет обращения к зарубежным правительствам и европейским институтам, призывая к политическому давлению на Баку. В отдельных публикациях организация распространяет необоснованные обвинения, в том числе в коррупции, не сопровождая их убедительной доказательной базой. Подобная деятельность со стороны ее участников и представителей неоднократно приобретала характер информационных кампаний против собственного государства, в которых политическая критика подменяется голословными обвинениями и дискредитационной риторикой.

Сам факт консультаций с подобной организацией не доказывает, что проекты документов были подготовлены под ее влиянием. Но он ставит принципиальный вопрос: почему позиции структур столь сомнительной репутации, чья публичная деятельность строится на постоянном распространении клеветы против Азербайджана, получают место в консультационном процессе по подготовке европейского документа о стране? Где гарантии того, что эти оценки проверяются, сопоставляются с альтернативными источниками и не превращаются в основу политических рекомендаций? Если Европарламент претендует на роль беспристрастного института, он обязан не просто собирать мнения заинтересованных сторон, но и критически проверять их, обеспечивая представительство различных позиций.

Отдельного внимания заслуживают рекомендации о расширении поддержки гражданского общества, независимых СМИ и представителей азербайджанской оппозиции, находящихся за пределами страны. Поддержка свободы выражения мнений и общественных инициатив сама по себе является легитимным направлением европейской политики. Однако политическая и финансовая поддержка не должны превращаться в механизм формирования привилегированных групп, которым заранее отводится роль единственных представителей общественного мнения в Азербайджане. Европейские институты должны раскрывать критерии отбора получателей такой помощи, обеспечивать прозрачность финансирования и исключать использование программ поддержки в интересах политической борьбы.

Особенно показательно, что требование политической последовательности практически не обсуждается в контексте самой Армении. Между тем события вокруг парламентских выборов 7 июня 2026 года дают для этого вполне конкретные основания.

В предвыборный период армянские правоохранительные органы проводили задержания представителей и сторонников оппозиционных сил. Накануне голосования, 6 июня, были задержаны шесть кандидатов от партии "Сильная Армения". Еще ранее сообщалось о многочисленных задержаниях активистов и сторонников оппозиционных партий, включая "Сильную Армению" и "Процветающую Армению". После выборов последовали новые аресты и уголовные преследования оппозиционных деятелей. В числе наиболее заметных эпизодов - задержание лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна 6 июля и арест ряда других оппозиционных политиков и активистов.

Речь не идет о том, чтобы автоматически объявить каждого фигуранта уголовного дела политическим заключенным или заранее отрицать законность расследований. Обвинения должны рассматриваться в суде, а ответственность конкретных лиц - устанавливаться на основании доказательств. Но именно этого принципа и следует требовать от европейских институтов: независимого разбирательства, соблюдения презумпции невиновности, недопустимости избирательного правоприменения и равных условий политической конкуренции.

Международная миссия наблюдателей ОБСЕ обратила внимание на концентрацию уголовных расследований и арестов среди представителей оппозиции. В предварительных выводах отмечалось, что такая ситуация способствовала восприятию избирательного правосудия и вызвала опасения относительно равенства возможностей участников кампании. Одновременно наблюдатели признали, что избиратели имели реальный выбор между политическими альтернативами, а сам процесс голосования был организован надлежащим образом. Именно такой комплексный подход - без политических ярлыков, но с фиксацией конкретных проблем - и должен лежать в основе оценки ситуации.

Однако возникает вопрос: почему столь же настойчивое требование к армянским властям обеспечить права оппозиции не становится центральной частью европейской политической риторики? Почему в отношении Азербайджана Европарламент готов использовать жесткие формулировки, обсуждать целевые санкции и расширение политического давления, тогда как аресты оппозиционных деятелей в Армении сопровождаются значительно более осторожной реакцией европейских представителей?

Показательно, что на фоне визита руководства Еврокомиссии в Ереван 2 июля представители армянской оппозиции публично обвиняли ЕС в игнорировании политически мотивированных преследований. Эти обвинения сами по себе не являются доказательством незаконности уголовных дел, но отражают существование серьезного общественного спора, который европейские институты не могут просто обойти стороной. Если защита политического плюрализма действительно является принципом европейской политики, она не должна зависеть от внешнеполитической ориентации действующего правительства.

Не менее спорным выглядит возвращение Европарламента к термину "Нагорный Карабах" при упоминании современной территории Азербайджана. Здесь речь идет уже не просто о употреблении исторического или географического названия. После восстановления территориальной целостности и ликвидации сепаратистского образования, Нагорный Карабах был упразднен в качестве отдельной административно-политической единицы. Сегодня соответствующие территории входят в состав Карабахского и Восточно-Зангезурского экономических районов.

Европейская практика сама демонстрирует эту разницу. В современном документе о территориальном устройстве Российской Федерации никто не станет упоминать Калининградскую область как Восточную Пруссию: историческое название не подменяет текущий статус региона. Аналогично Эльзас и Лотарингия сегодня являются территориями современной Франции, а не прежней административно-исторической единицей "Эльзас-Лотарингия", существовавшей в совершенно иных политических обстоятельствах. Исторические названия могут сохранять свои значения для науки, но ими не должны подменяться актуальные названия при описании современного государственного устройства. Тот же принцип должен применяться и к Азербайджану. Использование прежнего термина не является нейтральной деталью, как может показаться на первый взгляд: оно воспроизводит политико-территориальную лексику периода конфликта и создает впечатление, будто упраздненная административная единица продолжает существовать. Если европейские институты действительно исходят из уважения суверенитета и территориальной целостности государств, они должны учитывать не только исторические формулировки, но и нынешнюю официальную топонимику Азербайджана.

Такая же непоследовательность проявляется в трактовке конституционной реформы Армении. Баку указывает на необходимость устранить положения, содержащие территориальные претензии к Азербайджану. Речь идет о связи преамбулы действующей армянской Конституции с Декларацией о независимости 1990 года, в которой содержится отсылка к решению 1989 года об объединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха. Азербайджанская сторона рассматривает устранение этой правовой конструкции как необходимое условие для окончательного закрепления мирных отношений.

Если Ереван действительно намерен закрепить принцип взаимного признания территориальной целостности и исключить возможность будущих территориальных претензий, устранение подобных двусмысленностей отвечает логике мирного договора. Европейские институты могут обсуждать способы и сроки конституционных изменений, но не должны представлять сам вопрос о взаимном уважении границ как необоснованное требование одной из сторон.

Еще один пример различия подходов - призывы к санкциям против Азербайджана. Европарламент неоднократно выступал за ограничительные меры и пересмотр отдельных направлений сотрудничества с Баку. При этом в период оккупации территории Азербайджана со стороны Армении, европейское политическое давление на Ереван не приобрело сопоставимого масштаба, что остается предметом обоснованного обсуждения.

Не менее важно отделять право на справедливое судебное разбирательство от политических требований освободить конкретных осужденных. Европейские институты вправе поднимать вопросы условий содержания, процессуальных гарантий и исполнения решений Европейского суда по правам человека. Но политическое заявление о необходимости освобождения фигурантов конкретных дел не может подменять рассмотрение доказательств, судебных решений и индивидуальной ответственности. Этот принцип должен действовать независимо от того, идет ли речь о бывших руководителях сепаратистского режима, в отношении которых вынесены справедливые решения или армянских оппозиционных деятелях в самой Армении.

В конечном счете проекты рекомендаций Европарламента демонстрируют более широкую проблему: европейская политика в отношении Южного Кавказа рискует строиться не на едином наборе демократических и правовых критериев, а на политической целесообразности. Когда действия властей одной страны становятся поводом для жестких резолюций, санкционных инициатив и требований к внешним партнерам, а сопоставимые вопросы в другой стране сопровождаются преимущественно дипломатической осторожностью, доверие к универсальности европейских принципов неизбежно снижается.

Европарламент вправе формулировать рекомендации и выражать политическую позицию. Но его документы не являются международными договорами и не могут подменять суверенные решения государств.

Южному Кавказу сегодня необходима не консервация конфликтной риторики, а поддержка мирного процесса, основанного на взаимном признании суверенитета, территориальной целостности и международно признанных границ. Европейские институты могут внести в этот процесс конструктивный вклад только в том случае, если будут применять одни и те же стандарты к Баку и Еревану - без исключений, продиктованных ангажированными и политическими предпочтениями.