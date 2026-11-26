На границе Шамахинского и Агсуинского районов произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки были зарегистрированы 26 ноября в 20:24 по местному времени.

Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.

В эпицентре землетрясение ощущалось силой 4 балла, в близлежащих районах - до 3 баллов.