https://news.day.az/society/1877429.html В Азербайджане произошло землетрясение На границе Шамахинского и Агсуинского районов произошло землетрясение магнитудой 4,3. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки были зарегистрированы 26 ноября в 20:24 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.
В Азербайджане произошло землетрясение
На границе Шамахинского и Агсуинского районов произошло землетрясение магнитудой 4,3.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы, подземные толчки были зарегистрированы 26 ноября в 20:24 по местному времени.
Очаг землетрясения залегал на глубине 18 километров.
В эпицентре землетрясение ощущалось силой 4 балла, в близлежащих районах - до 3 баллов.
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