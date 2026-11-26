https://news.day.az/sport/1877432.html Азербайджанский тхэквондист выступит в финале Гран-при мира Азербайджанский тхэквондист Гашым Магомедов примет участие в финале Гран-при мира по тхэквондо, который пройдет в Астане, столице Казахстана. Oб этом заявила Федерация тхэквондо Азербайджана. Спортсмен выступит в весовой категории до 58 кг.
Азербайджанский тхэквондист выступит в финале Гран-при мира
Азербайджанский тхэквондист Гашым Магомедов примет участие в финале Гран-при мира по тхэквондо, который пройдет в Астане, столице Казахстана.
Oб этом заявила Федерация тхэквондо Азербайджана.
Спортсмен выступит в весовой категории до 58 кг.
На соревнованиях Магомедова будут сопровождать главный тренер основной сборной Азербайджана Мамед Абдуллаев и тренер Айхан Тагизаде.
Отметим, что турнир пройдет с 27 по 29 ноября.
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