Азербайджанский тхэквондист Гашым Магомедов примет участие в финале Гран-при мира по тхэквондо, который пройдет в Астане, столице Казахстана.

Oб этом заявила Федерация тхэквондо Азербайджана.

Спортсмен выступит в весовой категории до 58 кг.

На соревнованиях Магомедова будут сопровождать главный тренер основной сборной Азербайджана Мамед Абдуллаев и тренер Айхан Тагизаде.

Отметим, что турнир пройдет с 27 по 29 ноября.