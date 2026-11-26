https://news.day.az/society/1877431.html В Азербайджане оштрафовали телеканал Совет по медиа и вещанию составил протокол об административном правонарушении в отношении телеканала Dünya TV. Как передает Day.Az со ссылкой на Bakupost, протокол, оформленный за нарушение закона "О рекламе", был направлен на рассмотрение в Сумгайытский городской суд.
В Азербайджане оштрафовали телеканал
Совет по медиа и вещанию составил протокол об административном правонарушении в отношении телеканала Dünya TV.
Как передает Day.Az со ссылкой на Bakupost, протокол, оформленный за нарушение закона "О рекламе", был направлен на рассмотрение в Сумгайытский городской суд.
Решением суда телеканал привлечен к административной ответственности и оштрафован.
Отметим, что в отношении Dünya TV и ранее применялись санкции за нарушение требований законодательства, а вещание телеканала временно приостанавливалось.
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