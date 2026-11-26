Автор: Акпер Гасанов

Правительство Армении одобрило акционерное соглашение, которое будет заключено между акционерами закрытого акционерного общества "Компания по развитию TRIPP" (TRIPP Development Company). Согласно документу, Армении будет принадлежать 26% акций компании, американской стороне - 74%. Совет директоров компании будет состоять из пяти членов, троих из которых назначит американская сторона, а двоих - армянская.

В соглашении будут определены 16 групп вопросов, по которым решения не могут быть приняты без согласия обеих сторон. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в течение недели соглашение будет подписано, а компания зарегистрирована в Армении.

"Это крупнейший экономический проект с момента обретения нашей независимости", - сказал он.

И дело тут не только в масштабах будущих инвестиций, строительстве железных и автомобильных дорог, линий электропередачи и создании новых транспортных возможностей. Гораздо важнее политическая история, которая сделала реализацию этого проекта возможной. Армянское руководство сегодня приступает к практическому воплощению инициативы, ставшей результатом принципиального изменения обстановки на Южном Кавказе. А это изменение в первую очередь связано с восстановлением Азербайджаном своей территориальной целостности и суверенитета.

Да, именно Азербайджан, восстановивший свою территориальную целостность в результате 44-дневной войны 2020 года и суверенитет над всей своей территорией после антитеррористической операции сентября 2023 года, создал принципиально новые условия для окончательного урегулирования конфликта. Баку последовательно выступал за установление мира, нормализацию отношений и открытие коммуникаций в регионе. После завершения военного противостояния стало возможным перейти от многолетней конфронтации к обсуждению конкретных проектов, которые способны изменить экономическую географию Южного Кавказа.

Безусловно, история могла сложиться иначе. Если бы Никол Пашинян с первых дней пребывания у власти сделал безусловный выбор в пользу мира, отказался от опасных провокаций и признал необходимость учитывать международно признанные границы Азербайджана, регион мог бы избежать многих трагических событий. Но армянское руководство долгое время двигалось по другому пути. Цена этого курса оказалась страшной: тысячи азербайджанских и армянских военнослужащих погибли, было потеряно драгоценное время для реализации мирной повестки.

Лишь после поражения и осознания бесперспективности прежней политики в Ереване постепенно укрепилось понимание того, что будущее Армении связано не с реваншем, а с миром и сотрудничеством с соседями. Но тут, как в известной поговорке, лучше поздно, чем никогда. Важнейшей вехой на этом пути стала Вашингтонская встреча 8 августа 2025 года, в ходе которой лидеры Азербайджана и Армении при участии президента США Дональда Трампа приняли совместную декларацию. Она открыла дорогу к дальнейшему продвижению мирного процесса и реализации TRIPP. Теперь, спустя год, стороны переходят к практической работе.

Для Азербайджана значение TRIPP трудно переоценить. Проект создает перспективу надежного транспортного сообщения между основной территорией страны и Нахчыванской Автономной Республикой, а также открывает дополнительные возможности для развития транзита между Каспием, Турцией и европейскими рынками. Для Армении это шанс превратить свое географическое положение из фактора уязвимости в экономическое преимущество, привлечь инвестиции, создать рабочие места и расширить доступ к международным рынкам.

Выиграют также Турция и государства Центральной Азии, получающие новые возможности для перевозок, торговли и энергетического взаимодействия. Именно поэтому TRIPP следует рассматривать не как узкий двусторонний проект, а как часть более масштабного процесса формирования новых транспортных и экономических связей в Евразии. Вашингтон заинтересован в долгосрочном участии в проекте, а его реализация создает дополнительные международные экономические интересы в стабильности региона.

На этом фоне особенно трудно понять позицию армянских политических сил, выступающих против TRIPP и фактически против открытия новых коммуникаций. Если они считают проект невыгодным для Армении, то почему не представляют обществу конкретные экономические, юридические или политические аргументы? Если опасаются ущемления суверенитета, им следует предметно обсуждать положения соглашения, а не ограничиваться лозунгами.

В известном произведении Александра Дюма мушкетер Портос, объясняя свою дуэль, произнес: "Я дерусь потому, что дерусь". Похоже, именно такой логикой руководствуется оппозиция и другие армянские реваншистские круги. Они выступают против TRIPP потому, что привыкли выступать против любых шагов, ведущих к нормализации отношений с Азербайджаном. Но политика не может бесконечно оставаться заложницей подобных рефлексов, особенно тогда, когда на кону экономическое будущее целой страны.