Президент Армении Ваагн Хачатурян освободил от должности заместителя начальника Генштаба вооруженных сил республики Карена Григоряна.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

"На основании предложения премьер-министра, в соответствии с частью 1 статьи 133 конституции, а также частью 3 статьи 40 закона "О военной службе и статусе военнослужащего" снять Карена Григоряна с должности заместителя начальника генерального штаба вооруженных сил", - говорится в указе. Причины решения не разглашаются.

Григорян занимал указанную должность с 14 февраля 2024 года. До этого он курировал инженерные войска и занимался укреплением линии обороны Армении.