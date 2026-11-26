Ситуация с гражданами Турции, отправившимися в грузинский город Батуми на матч "Бешикташа" в рамках Лиги Европы УЕФА, находится под пристальным наблюдением.

Как передает Day.Az, об этом сообщили источники в Министерстве иностранных дел Турции.

Отмечается, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан провёл телефонный разговор со своей грузинской коллегой Макой Бочоришвили.

Сообщается, что сотрудники посольства Турции в Тбилиси и генерального консульства в Батуми находятся на стадионе.

Подчёркивается, что предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности и защиты прав граждан Турции.

Напомним, что во время матча V тура Лиги Европы УЕФА между "Бешикташем" и "Хапоэлем" (Беэр-Шева) произошли столкновения между болельщиками. Полиция применила перцовый газ против болельщиков "Бешикташа". После инцидента футболисты в целях безопасности покинули поле.