https://news.day.az/world/1877443.html Эрдоган провел телефонный разговор с президентом «Бешикташа» Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом футбольного клуба "Бешикташ" Сердалом Адалы. Как передает Day.Az, об этом сообщили турецкие СМИ. Эрдоган заявил, что внимательно следит за развитием событий, и выразил поддержку клубу "Бешикташ" и его болельщикам.
Эрдоган провел телефонный разговор с президентом «Бешикташа»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом футбольного клуба "Бешикташ" Сердалом Адалы.
Как передает Day.Az, об этом сообщили турецкие СМИ.
Эрдоган заявил, что внимательно следит за развитием событий, и выразил поддержку клубу "Бешикташ" и его болельщикам.
Напомним, что во время матча V тура Лиги Европы УЕФА между "Бешикташем" и "Хапоэлем" (Беэр-Шева), проходившего в грузинском городе Батуми, произошли столкновения между болельщиками.
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