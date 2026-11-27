Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом футбольного клуба "Бешикташ" Сердалом Адалы.

Как передает Day.Az, об этом сообщили турецкие СМИ.

Эрдоган заявил, что внимательно следит за развитием событий, и выразил поддержку клубу "Бешикташ" и его болельщикам.

Напомним, что во время матча V тура Лиги Европы УЕФА между "Бешикташем" и "Хапоэлем" (Беэр-Шева), проходившего в грузинском городе Батуми, произошли столкновения между болельщиками.