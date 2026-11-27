https://news.day.az/society/1877441.html В Нахчыване произошло тяжёлое ДТП, пострадали пять человек - ФОТО В Бабекском районе Нахчыванской Автономной Республики произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие. По информации Day.Az, происшествие зарегистрировано на территории села Ярымджа. В результате столкновения автомобилей марок Changan и AZSamand пострадали пять человек.
В Нахчыване произошло тяжёлое ДТП, пострадали пять человек - ФОТО
В Бабекском районе Нахчыванской Автономной Республики произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие.
По информации Day.Az, происшествие зарегистрировано на территории села Ярымджа.
В результате столкновения автомобилей марок Changan и AZSamand пострадали пять человек.
Получившие травмы в результате ДТП Мехман Гамбаров 1982 года рождения, Анар Мамедов 1988 года рождения, Сейхун Ширинов 1988 года рождения, Нармин Гамбарзаде 1991 года рождения и Нурана Гамбарова 1990 года рождения госпитализированы в больницу Нахчыванской Автономной Республики.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции.
По факту проводится расследование.
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