В Бабекском районе Нахчыванской Автономной Республики произошло тяжёлое дорожно-транспортное происшествие.

По информации Day.Az, происшествие зарегистрировано на территории села Ярымджа.

В результате столкновения автомобилей марок Changan и AZSamand пострадали пять человек.

Получившие травмы в результате ДТП Мехман Гамбаров 1982 года рождения, Анар Мамедов 1988 года рождения, Сейхун Ширинов 1988 года рождения, Нармин Гамбарзаде 1991 года рождения и Нурана Гамбарова 1990 года рождения госпитализированы в больницу Нахчыванской Автономной Республики.

На место происшествия привлечены сотрудники полиции.

По факту проводится расследование.