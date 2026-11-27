МАГАТЭ ведет переговоры с Россией и Украиной об организации прекращения огня у Запорожской АЭС (ЗАЭС) после очередного отключения ее внешнего электроснабжения.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

"Мы вновь сталкиваемся с отключением внешнего электроснабжения на ЗАЭС, - приводит его слова пресс-служба организации. - Я призываю обе стороны конструктивно сотрудничать с МАГАТЭ, чтобы прекратить военные действия, направленные против электроэнергетической инфраструктуры, содействовать ремонту линии "Ферросплавная-1" и восстановить подключение ЗАЭС к внешнему источнику электроэнергии".

В среду утром агентство сообщило, что ЗАЭС в 28-й раз с начала конфликта на Украине полностью потеряла внешнее электроснабжение и перешла на питание от аварийных дизель-генераторов.