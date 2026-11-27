После удара головой человек может чувствовать себя вполне нормально, а через несколько часов состояние способно измениться, поэтому главная ошибка - ориентироваться только на первые впечатления. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-невролог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Галина Чудинская, передает Day.Az.

Сотрясение мозга само по себе обычно не представляет угрозы для жизни, но после травмы важно не пропустить внутричерепное кровоизлияние или другое серьезное повреждение. Если после травмы человек теряет сознание, становится необычно сонливым или спутанным, у него нарастает головная боль, появляется повторная рвота, судороги, нарушение речи, зрения или координации - это повод срочно вызывать скорую.

Иногда опасное состояние развивается постепенно. Человек после удара может сначала пожаловаться на головную боль, затем почувствовать себя лучше, а позднее у него появляются усиливающаяся сонливость, повторная рвота или изменения поведения. Если симптомы возвращаются или становятся сильнее, нужно повторно оценить состояние и не откладывать медицинскую помощь.

"Спать после травмы головы не запрещено: старое правило "не давать человеку уснуть" не является универсальным. Если пострадавший осмотрен, находится в стабильном состоянии и врач не дал других рекомендаций, сон обычно допустим, но рядом желательно, чтобы находился взрослый, способный заметить изменения. Если человека становится трудно разбудить, он не реагирует привычным образом, его дыхание нарушается или после пробуждения он выглядит резко изменившимся, необходимо обращаться за экстренной помощью", - объясняет врач.

У детей распознать сотрясение сложнее, поскольку они не всегда могут объяснить, что именно чувствуют: насторожить должны необычная сонливость или, наоборот, возбуждение, плаксивость, изменение поведения, проблемы с равновесием, повторная рвота, жалобы на головную боль и ухудшение зрения. Для ребенка изменение обычного поведения иногда информативнее, чем его собственная жалоба.

В течение первых суток особенно важно следить за динамикой: нарастающая головная боль, повторная рвота, потеря сознания, судороги, слабость или онемение конечностей, нарушение речи, зрения или координации, выраженная спутанность сознания и необычная сонливость требуют срочной медицинской оценки. Главное - не пытаться поставить диагноз "сотрясение" дома: задача близких после травмы головы - наблюдать за человеком и вовремя заметить ухудшение, а при появлении тревожных симптомов лучше перестраховаться и вызвать скорую.