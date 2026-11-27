Более дешевые принтеры в долгосрочной перспективе оказываются дороже в обслуживании, чем дорогие модели. Об этом сообщает издание MakeUseOf, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Авторы портала призвали покупателей домашних принтеров отказаться от моделей со сменными картриджами. Они объяснили, что производители базовых вариантов устанавливают привлекательную цену на само устройство, но затем зарабатывают на расходных материалах. В этом, по словам специалистов, заключается главная проблема недорогих девайсов.

Альтернативой аппаратам с картриджами журналисты назвали модели, имеющие встроенные емкости, в которые нужно заливать краску. Специалисты отметили, что сами бутылки с чернилами нельзя назвать дешевыми. Однако они позволяют напечатать намного больше страниц, поэтому стоимость одного отпечатка оказывается ниже. По словам журналистки MakeUseOf Кристин Персо, она пользуется подобными принтерами более десяти лет и за это время приобрела новые комплекты чернил всего около четырех раз.

В заметке говорится, что заправляемые модели поддерживают те же функции, что и обычные домашние принтеры: цветную и двустороннюю печать, сканирование, копирование, Wi-Fi и отправку документов со смартфона.