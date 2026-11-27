Автор: Лейла Таривердиева

В четверг мировые цены на нефть снова начали ползти вверх. Медленно, но ощутимо, на фоне опасений по поводу возобновления эскалации на Ближнем Востоке.

Как сообщается, январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались по 95,33 доллара за баррель, что на 0,76 процента выше, чем накануне. Азербайджанская Azeri Light подорожала еще заметнее. Ее цена на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 4,21 доллара, или на 4,4 процента по сравнению с предыдущим показателем, и достигла 100,34 доллара.

Нового обострения на Ближнем Востоке ожидают на фоне новостей, продолжающих поступать из Ирана. Иранские СМИ ежедневно сообщают о "подвигах" страны в районе Ормузского пролива. КСИР гордо заявляет о подрыве танкеров и прочих "несанкционированных" иранской стороной судов. На этом фоне наблюдатели не исключают обострения, поскольку долго подобная ситуация оставаться без ответа не может.

Последние нефтяные котировки подтверждают правоту тех аналитиков, которые предостерегали импортеров от излишней радости по поводу падения цен на нефть. Аналитики, в том числе азербайджанские, указывали, что резкое снижение носит временный характер и связано лишь с корректировкой цен.

Кризисы последних лет, и особенно этого года, заставили всех, кто ранее похоронил углеводородную энергетику, более реалистично взглянуть на ситуацию. Три года назад Международное энергетическое агентство (IEA) объявило, что нефть и газ остались в прошлом. Но очень скоро стало ясно, что IEA слишком поспешило с прогнозами.

По оценкам самого же Агентства, спрос на нефть продолжит расти примерно до 2030 года, хотя ранее предполагалось, что этот рост остановится в ближайшие пару лет. И это только в том случае, если удастся осуществить все задуманные реформы, ведущие к зеленому переходу. Если же не удастся, то спрос на ископаемое топливо будет расти до 2050 года. После этого срока, независимо от спроса на нефть, будет расти спрос на природный газ.

Энергопереход, провозглашенный Евросоюзом, заметно буксует. Энтузиазм, охвативший на некоторое время мир, спадает. Причина может быть не в том, что слабеет осознание угрозы грядущих климатических катастроф, а в слишком радикальном подходе и отрыве от реальности. Изначально идеологами зеленого перехода были поставлены нереалистичные цели, которые привели бы в конечном итоге к энергетическому кризису. Кроме того, спасение климата рассматривалось в отрыве от Глобального Юга. Этот дисбаланс и дискриминация не могли не сказаться на судьбе инициативы.

Подумать о Глобальном Юге заставил Азербайджан, в рамках председательства на COP29 буквально вырвавший у условного Глобального Севера документ о финансировании развитыми странами развивающихся государств в рамках целей декарбонизации. По итогам климатической конференции в Баку в ноябре 2024 года была утверждена Новая коллективная количественная цель (NCQG, "Бакинская цель по финансированию"), определяющая мобилизацию значительных средств к 2035 году. Чтобы добиться этого решения, азербайджанская сторона провела огромную работу.

Однако развитые страны забыли о своих обязательствах. Западные СМИ в статьях о провале COP31 в Анталье пишут в основном о "нефтяном лобби", которое помешало принятию итогового документа. Переговоры по итоговому документу продлились двое суток, что стало рекордом для COP, и ни к чему не привели. Финальный документ был заблокирован Евросоюзом, так как в нем не предусматривался отказ от нефти, газа и угля. Против включения таких формулировок выступили добывающие страны, в первую очередь Саудовская Аравия. В результате COP впервые осталась без задокументированных итогов.

В провале климатической повестки есть вина и Евросоюза, который совершенно забыл о своих обязательствах. Страны Европы, как замечают наблюдатели, приехали в Анталью без новых финансовых гарантий для стран Юга. Некоторые СМИ, анализируя итоги конференции, называют отказ развитых стран увеличивать вклад в борьбу с потеплением второй главной причиной краха переговоров. Согласно достигнутой в Баку договоренности, богатые государства обязались довести помощь развивающемуся миру до 300 миллиардов евро в год к 2035 году, но в итоговом тексте COP31 не было ни слова о конкретных сроках и гарантиях.

"Франция и Европейский союз пришли с пустыми руками", - цитирует сайт Vert.eco заявление Французской сети по борьбе с изменением климата (RAC). "ЕС не может осуждать провал переговоров и в то же время отказываться рассматривать вопрос о необходимых финансовых средствах для выполнения климатических обязательств и обеспечения адаптации".

В среду генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс опубликовал в своем блоге статью под названием "Что на самом деле произошло на COP31?". В статье подчеркивается, что справедливый энергопереход требует использования всех доступных технологий и видов энергии, учета интересов всех стран.

Глава ОПЕК отверг обвинения в адрес Саудовской Аравии. Аль-Гайс подчеркивает, что страны - производители нефти и газа поддержали "Анталийский пакт", действовали добросовестно на протяжении COP31 и не были теми, кто парализовал переговоры.

"Европейский союз разрабатывает инициативы по снижению доли углеводородов в своем энергобалансе, но при этом продолжает смягчать собственные правила относительно будущего использования углеводородов. В период с 2021 по 2025 год ЕС увеличил свои мощности по импорту сжиженного природного газа более чем на треть, а также почти вдвое увеличил импорт СПГ за тот же период. Кроме того, недавно ЕС отметил необходимость пересмотра ситуации с нефтеперерабатывающими мощностями в интересах энергетической безопасности, а многие европейские страны откладывают поэтапный вывод из эксплуатации угольных электростанций", - резонно напомнил генсек ОПЕК.

Аль-Гайс также указал, что COP31 показала отсутствие коллективной готовности развитых стран помочь развивающимся государствам адаптироваться к климатическим изменениям. Как пишет автор, из проекта итогового решения COP31 было исключено упоминание целевого показателя финансирования адаптации к изменению климата в размере 120 миллиардов долларов.

"Как можно совместить исключение средств реализации с пропагандой глобального энергетического перехода? Стоит напомнить, что развитые страны индустриализовались, израсходовав около 4/5 углеродного бюджета. Принципы справедливости и исторической ответственности требуют, чтобы развитые страны возглавили климатические действия и предоставили развивающимся странам поддержку в виде средств реализации, включая финансирование, передачу технологий и наращивание потенциала", - говорится в статье Хайсама аль-Гайса.

Замечания, приведенные главой ОПЕК, позволяют увидеть всю картину целиком, а не только в интерпретации европейских СМИ, обвинивших Турцию и добывающие страны чуть ли не в сговоре против спасения планеты. COP31 с точки зрения вклада в борьбу с изменением климата действительно потерпела неудачу, однако показала наличие серьезных системных проблем политического характера. Глобальный Север и Глобальный Юг не могут договориться, оставив в стороне собственные интересы или сбалансировав их ради общей пользы.

Обвинения в адрес добывающих стран особенно громко раздавались до COP29. Президент Азербайджана Ильхам Алиев неоднократно выступал с жесткой критикой в адрес западных политиков и СМИ, обвиняющих нефтегазовые государства в климатическом кризисе. А в ходе климатической конференции в Баку глава государства поставил точку в этом вопросе своим резонансным выступлением на открытии мероприятия.

"Нефть, газ, ветер, солнце, золото, серебро, медь - все это природные ресурсы. Нельзя обвинять страны в том, что они обладают этими ресурсами. Также нельзя ставить им в вину то, что они выводят эти ресурсы на рынок. Потому что рынок нуждается в них. Люди нуждаются в них. Итак, вот мое послание: как президент COP29, мы, конечно, будем решительно выступать за зеленый переход, и мы это делаем. Но в то же время мы должны быть реалистами", - заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Мировая экономика действительно нуждается в нефти и газе. Как ни парадоксально, от них зависит и успех энергоперехода. При всей важности и актуальности повестки декарбонизации это сложный и дорогостоящий процесс, который не каждому под силу. Без реалистичного подхода эффекта от принимаемых решений не будет. Даже если бы на COP31 был подписан документ, в котором говорилось бы об отказе от ископаемого топлива, мир все равно еще очень долго не сможет обойтись без нефти и газа. А возможно, не сможет отказаться от них никогда.