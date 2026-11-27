Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил другим лидерам, что заблокирует проект семилетнего бюджета Евросоюза, если в него будет включен корректирующий механизм взносов для крупнейших доноров.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает издание Rapporteur.

Указанный механизм работает как "скидка" для стран, которым приходится платить в бюджет больше, чем они получают из него. Однако после применения "скидок" их ежегодные взносы сокращаются. Этим пользуются только Германия, Дания, Нидерланды, Швеция и Австрия.

"Эммануэль Макрон предупредил, что наложит вето на следующий долгосрочный бюджет ЕС, если в него будут включены скидки", - передает издание.

Кроме того, он пригрозил не поддержать проект, который предполагает сокращение нового бюджета. Предварительный проект не устраивает Францию, в частности, из-за значительного сокращения средств, выделяемых фермерам в рамках Общей сельскохозяйственной политики (ОСП) сообщества.

Окончательное согласование нового бюджета потребует компромисса между государствами ЕС, позиции которых по объему расходов существенно расходятся. Следующий специальный саммит по многолетнему бюджету намечен на 17 декабря.