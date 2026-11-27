На рынках Баку стоимость одного деревенского яйца в настоящее время составляет 45-50 гяпиков.

Как сообщает Day.Az, по словам продавцов, основной причиной подорожания стало сокращение поставок из регионов Азербайджана.

В свою очередь, фермеры называют различные причины роста цен.

Председатель Общественного объединения производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Мюрвет Гасанлы заявил, что подорожание носит сезонный характер.

По прогнозам, цены на яйца начнут снижаться после марта.

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