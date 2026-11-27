https://news.day.az/society/1877449.html В Баку подорожали деревенские яйца - ВИДЕО На рынках Баку стоимость одного деревенского яйца в настоящее время составляет 45-50 гяпиков. Как сообщает Day.Az, по словам продавцов, основной причиной подорожания стало сокращение поставок из регионов Азербайджана. В свою очередь, фермеры называют различные причины роста цен.
В Баку подорожали деревенские яйца - ВИДЕО
На рынках Баку стоимость одного деревенского яйца в настоящее время составляет 45-50 гяпиков.
Как сообщает Day.Az, по словам продавцов, основной причиной подорожания стало сокращение поставок из регионов Азербайджана.
В свою очередь, фермеры называют различные причины роста цен.
Председатель Общественного объединения производителей и экспортеров мяса птицы и яиц Мюрвет Гасанлы заявил, что подорожание носит сезонный характер.
По прогнозам, цены на яйца начнут снижаться после марта.
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