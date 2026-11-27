27 ноября на автодроме "Лусаил" стартует Гран-при Катара Формулы-1 сезона 2026 года. Этот этап станет предпоследним в нынешнем чемпионате.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, победители в личном и командном зачетах уже определены. Итальянский пилот Кими Антонелли и его команда "Мерседес" досрочно обеспечили себе чемпионские титулы.

В личном зачете второе место занимает нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен, набравший 304 очка. За ним следуют Льюис Хэмилтон из "Феррари" с 267 очками, а также Джордж Расселл из "Мерседеса" и Ландо Норрис из "Макларена", имеющие по 264 очка.

В Кубке конструкторов борьбу за третье место ведут "Ред Булл" (440 очков) и "Макларен" (431 очко).

Катар впервые принял этап Формулы-1 в 2021 году. Согласно заключенному соглашению, Гран-при страны останется в календаре чемпионата до 2032 года.

По программе гоночного уик-энда, первая свободная практика состоится 27 ноября в 17:30 по бакинскому времени, вторая - в 21:00.

В субботу пройдут третья свободная практика и квалификация, а в воскресенье состоится основная гонка.