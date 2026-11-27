https://news.day.az/world/1877447.html В США более 760 тыс. потребителей остались без света - ВИДЕО Число оставшихся без света потребителей электроэнергии в США превысило 760 тыс. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage. По его сведениям, перебои с электричеством наблюдаются у 761 226 домохозяйств.
В США более 760 тыс. потребителей остались без света - ВИДЕО
Число оставшихся без света потребителей электроэнергии в США превысило 760 тыс.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса PowerOutage.
По его сведениям, перебои с электричеством наблюдаются у 761 226 домохозяйств. Наибольшее число отключений фиксируется в штатах Вирджиния, Миссури, Мэриленд и Пенсильвания.
В среду в Нью-Йорке, а также штате Нью-Джерси был объявлен режим ЧС из-за проливных дождей и сильного ветра, порывы которого, как ожидается, будут достигать 26 м/с.
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