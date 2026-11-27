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Ребенок погиб под упавшим деревом в Агсу

В Агсуинском районе на ребенка упало дерево, сломавшееся из-за сильного ветра. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, ребенок 2020 года рождения Рамал Абдуллаев пас мелкий рогатый скот на земельном участке, принадлежащем его отцу, когда оказался под упавшим деревом. От полученных травм он скончался.