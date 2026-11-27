Гоночный инженер четырехкратного чемпиона Формулы-1 Макса Ферстаппена Джанпьеро Ламбьязе пропустит Гран-при Катара. Причиной отсутствия специалиста стали личные обстоятельства.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Motorsport.

Изначально планировалось, что Ламбьязе будет сопровождать нидерландского пилота на двух заключительных этапах сезона - в Катаре и Абу-Даби. Однако на этапе в Катаре его обязанности возьмет на себя Том Харт, который уже заменял специалиста на Гран-при США, Сан-Паулу и Лас-Вегаса.

В "Ред Булл" рассчитывают, что Ламбьязе вернется к работе на заключительном этапе сезона в Абу-Даби, если его личные обстоятельства позволят это сделать.

Отметим, что со следующего сезона Том Харт должен стать постоянным гоночным инженером Ферстаппена. Ламбьязе, работающий с нидерландцем с 2016 года, в дальнейшем перейдет в "Макларен".