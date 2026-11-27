Ведущая Фира Джалилова опубликовала заявление в связи с кражей, произошедшей в ее загородном доме, расположенном в Новханы.

Как сообщает Day.Az, в публикации на своей странице в социальной сети она заявила, что происшествие произошло 26 ноября около 22:00. По утверждению ведущей, около 15 неизвестных лиц, прибывших на пяти автомобилях, ворвались в ее дом.

Фира Джалилова отметила, что из дома были похищены три мобильных телефона, старинное ожерелье стоимостью около 20 тысяч манатов и бриллиантовые серьги стоимостью 10 тысяч манатов. Кроме того, по ее словам, были украдены домофонная система, камеры видеонаблюдения и другое электронное оборудование.

Ведущая также опубликовала государственные регистрационные номера четырех автомобилей, которые, по ее мнению, могли быть причастны к происшествию, и обратилась в правоохранительные органы.

Она потребовала незамедлительно и объективно расследовать произошедшее, найти и вернуть похищенные вещи, а также привлечь виновных к ответственности в соответствии с законом.