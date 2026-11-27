Как сообщалось ранее, известная ведущая Фира Джалилова (Фируза Джалилова) заявила, что на ее загородный дом в поселке Новханы было совершено нападение. По ее словам, около 15 неизвестных лиц, прибывших на пяти автомобилях, проникли в дом и совершили кражу.

Как передает Day.Az, в пресс-службе МВД сообщили, что в одном из загородных домов в поселке Новханы было установлено местонахождение разыскиваемого лица. В результате проведенных мероприятий полиция задержала Али Гусейнова, ранее неоднократно судимого и скрывавшегося от следствия, после чего передала его следствию.

Как стало известно Qafqazinfo, выяснились некоторые обстоятельства, связанные с задержанным в доме Фиры Джалиловой.

Установлено, что разыскиваемый за совершение многочисленных преступлений человек сознательно укрывался в этом доме.

Также выяснилось, что задержанный Али Гусейнов не состоит с Фирой Джалиловой в каких-либо родственных отношениях.