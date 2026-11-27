МВД сообщило о задержании разыскиваемого в доме Фиры Джалиловой - ФОТО
Как сообщалось ранее, известная ведущая Фира Джалилова (Фируза Джалилова) заявила, что на ее загородный дом в поселке Новханы было совершено нападение. По ее словам, около 15 неизвестных лиц, прибывших на пяти автомобилях, проникли в дом и совершили кражу.
Как передает Day.Az, в пресс-службе МВД сообщили, что в одном из загородных домов в поселке Новханы было установлено местонахождение разыскиваемого лица. В результате проведенных мероприятий полиция задержала Али Гусейнова, ранее неоднократно судимого и скрывавшегося от следствия, после чего передала его следствию.
Как стало известно Qafqazinfo, выяснились некоторые обстоятельства, связанные с задержанным в доме Фиры Джалиловой.
Установлено, что разыскиваемый за совершение многочисленных преступлений человек сознательно укрывался в этом доме.
Также выяснилось, что задержанный Али Гусейнов не состоит с Фирой Джалиловой в каких-либо родственных отношениях.
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