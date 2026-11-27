Израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил возобновлением масштабной военной операции в секторе Газа, в ходе которой из самого города Газа будет выселен 1 млн палестинцев.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, по его словам, это произойдет в том случае, если радикальное палестинское движение ХАМАС откажется сложить оружие.

"70% территории Газы разрушено и контролируется Армией обороны Израиля, включая Филадельфийский коридор - для предотвращения контрабанды и перевооружения и защиты израильских населенных пунктов. Контроль ХАМАС над оставшимися 30% - это иллюзия. Либо они добровольно разоружатся, и Газа будет демилитаризована в соответствии с планом президента [США Дональда] Трампа, либо Армия обороны Израиля разоружит их в ходе операции "Колесницы Гидеона - 2", включая новую эвакуацию миллиона жителей Газы на юг и расчистку территории по примеру Рафаха и Бейт-Хануна (оба города были разрушены в ходе боевых действий, которые велись в секторе с 2023 года - прим. ред.)", - написал Кац в X.

Он добавил, что Израиль готов помочь всем палестинцам, желающим "организованно эмигрировать из опустошенной Газы". "Мы обещали уничтожить власть ХАМАС в Газе и избавить Газу от оружия и террористических туннелей - именно это мы и сделаем", - указал министр.

Это заявление Кац сделал, комментируя ликвидацию в Газе главы экономического отдела политбюро ХАМАС и по совместительству министра образования анклава Халеда Абу Нады. Он пригрозил, что такая же судьба ждет и других руководителей движения, включая его нынешнего лидера в секторе Халиля аль-Хейю.

Операция "Колесницы Гидеона - 2" - крупномасштабная наступательная операция израильской армии, начавшаяся в мае 2025 года с целью полного захвата города Газа и разгрома действующих там вооруженных отрядов ХАМАС. Она была остановлена после того, как 9 октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного президентом США Дональдом Трампом. На следующий день в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня.

Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории анклава. Вторая фаза сделки предполагает вывод израильских войск из анклава, размещение международных стабилизационных сил, а также начало работы структур по управлению сектором, включая "Совет мира".