В Азербайджане налогоплательщиков будут подвергать финансовым санкциям за перевозку и реализацию товаров автомобильным транспортом без оформления электронной товарно-транспортной накладной.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменениям, случаи перевозки и реализации товаров автомобильным транспортом без электронной товарно-транспортной накладной будут включены в сферу оперативного налогового контроля.

Кроме того, к налогоплательщикам, реализующим товары с нарушением этого требования, будет применяться финансовая санкция в размере 2% от общей стоимости реализованных товаров.

Отметим, что новые положения вступят в силу в отношении субъектов среднего и крупного предпринимательства с 1 июля 2027 года, а в отношении остальных субъектов предпринимательства - с 1 августа 2028 года.