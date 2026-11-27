https://news.day.az/azerinews/1877472.html Ağacın altında qalan uşaq ölüb Ağsu rayonunda güclü külək nəticəsində qırılan çinar ağacı uşağın üzərinə düşüb. Day.Az xəbər verir ki, 2020-ci il təvəllüdlü Ramal Abdullayev atasına məxsus torpaq sahəsində xırdabuynuzlu heyvanları otararkən ağacın altında qalaraq ölüb. Faktla bağlı Ağsu Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
Ağacın altında qalan uşaq ölüb
Ağsu rayonunda güclü külək nəticəsində qırılan çinar ağacı uşağın üzərinə düşüb.
Day.Az xəbər verir ki, 2020-ci il təvəllüdlü Ramal Abdullayev atasına məxsus torpaq sahəsində xırdabuynuzlu heyvanları otararkən ağacın altında qalaraq ölüb.
Faktla bağlı Ağsu Rayon Prokurorluğunda araşdırma aparılır.
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