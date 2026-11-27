В Азербайджане 50% доходов индивидуальных предпринимателей и прибыли юридических лиц, занимающихся международными грузоперевозками, освободят от налогов сроком на три года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс, который обсуждался сегодня на заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Согласно изменениям, 50% доходов индивидуальных предпринимателей от международных грузоперевозок автомобильным транспортом будут освобождены от подоходного налога сроком на три года с 1 января 2027 года.

Кроме того, 50% прибыли юридических лиц, занимающихся международными грузоперевозками, также будут освобождены от налога на прибыль на три года, начиная с той же даты.

Вместе с тем с 1 февраля 2027 года сроком на три года от НДС освободят импорт тягачей, включенных в установленный перечень, с даты производства которых прошло не более семи лет и которые соответствуют экологическим стандартам Евро-6 по выбросам вредных веществ в атмосферу.

Также на три года будет предоставлена льгота по НДС при импорте прицепов и полуприцепов, с даты производства которых прошло не более семи лет.

Одновременно, согласно предлагаемым изменениям в закон "О таможенном тарифе", с 1 февраля 2027 года сроком на три года от таможенных пошлин освободят импорт прицепов и полуприцепов, включенных в соответствующий перечень и с даты производства которых прошло не более семи лет.