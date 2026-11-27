Автор: Лейла Таривердиева

В проекте новой Конституции, вынесенном на обсуждение общественности Армении, есть ряд интересных моментов. Интересными, только сквозь собственную призму, их считают и в оппозиционных кругах страны. Это моменты, вокруг которых сейчас формируется наибольший заряд эмоций.

Из реакций оппозиционных кругов и маргинальных слоев населения можно сделать вывод, что определенной части армянского общества интересно только одно - как сохранить жизнь мифам, на которых так удобно было почивать. Их не интересует, как создавать и развивать свое, их интересует, как удержать незаконно присвоенное чужое. Об этом говорит тот факт, что больше всего обсуждений и шума вокруг переписанной преамбулы, статьи о государственной символике и тому подобном.

Помимо очищенной от скверны преамбулы, в Армении обеспокоены и некоторыми другими "тревожными" сигналами. В частности, статьи, посвященной государственным символам. В статье 21 действующей Конституции закреплено описание герба и флага республики, тогда как статья 16 проекта нового Основного закона предусматривает, что описание герба и флага, а также установление государственного гимна будут регулироваться законом, принимаемым путем референдума.

Реваншисты и националисты в ужасе. То, что в тексте не упомянут "Арарат" и Ноев ковчег, вызвало общественный резонанс и критику со стороны оппозиции. Хотя в проекте ничего не говорится об изменении символики, в оппозиции понимают, что в конечном итоге к этому все идет. Премьер-министр Никол Пашинян успокоил, заверив, что судьбу государственных символов будут решать граждане на референдуме. По его словам, конкретных предложений по изменениям у властей пока нет. Кроме того, если граждане поддержат действующие государственные символы, менять их не будут.

Министр юстиции Армении Србуи Гальян тоже заявила, что у правительства на данный момент нет планов менять государственный герб, в том числе убирать с него изображение расположенной в Турции горы.

Уточнения "пока" и "на данный момент" встревожили реваншистов еще больше. Что значит "пока"? Это значит, что они могут появиться в будущем?

Есть от чего растревожиться. Гора Агрыдаг, находящаяся в Турции, но упорно причисляемая к национальным символам Армении, постепенно исчезает с различных носителей.

В феврале 2024 года она исчезла из видеоряда гимна Армении по ТВ. Руководство Общественного телевидения никак это не объяснило. В октябре того же года из устава правящей партии "Гражданский договор" исчезли слова "гора Арарат". Ранее логотип ГД, изображенный в виде рукопожатия, описывался как символизирующий гору Агрыдаг. Пашинян решил удалить претензии на турецкие территории из устава своей партии, рассчитывая на прогресс в нормализации с Турцией и открытие границы. В ноябре 2025 года турецкая гора исчезла с визовых штампов, которые ставятся в паспорте при въезде в страну и выезде из нее. После чего всем стало ясно, что это еще не конец.

А ведь при том же Пашиняне в июне 2018 года в Армении был поднят вопрос "маленького Арарата" на гербе и необходимости увеличения этого изображения. Поднят он был не правительством, но всерьез обсуждался в парламенте.

Тем не менее, можно не сомневаться, что будь на то его воля, премьер дал бы указание ликвидировать изображение чужой горы ото всюду. Но такого права у него нет, это возможно сделать только путем референдума. Поэтому он хочет сначала подготовить общественное сознание. Пропаганда довела до того, что население Армении не знает реальной географии своей страны. Большинство искренне полагают, что гора "Арарат" находится на территории Армении. Такое же искаженное представление о географии региона сформировано армянской стороной у международной аудитории.

Отвечая как-то на обвинения Кочаряна, Никол Пашинян указал, что на международно признанной территории Армении есть община под названием Арарат, есть Араратская область, а горы "Арарат" в Республике Армения нет. "Если вы этого не заметили, и мы не заметили, это говорит всего лишь об одном - не была проведена демаркация между понятиями государство или отсутствие государства", - сказал Пашинян на брифинге в правительстве.

В реваншистских кругах все это помнят, поэтому не верят заверениям властей об отсутствии планов по изменениям государственной символики. В принципе, на гербе Армении навалено слишком много всего, и половина указанных символов не имеют никакого отношения ни к Армении, ни к армянам. Львы, орлы, мечи, кресты, а еще турецкая гора с Ноевым ковчегом и почему-то море. Последнее, думается, символизирует мечты о реализации преступной идеи "от моря до моря". Это нагромождение вызывает не восхищение, а удивление, переходящее в смех.

На сегодня самый серьезный шаг это удаление Агрыдаг с таможенных штампов. Произошло это не по доброй воле Еревана. Этому событию прошествовала встреча спецпредставителей Турции и Армении на турецко-армянской границе, в ходе которой одним из условий развития отношений было выдвинуто удаление изображения Агрыдага с государственной символики. Поэтому было принято решение об удалении изображения с пограничных штампов.

Не исключено, что постепенно к этому процессу присоединятся другие структуры и ведомства, в символике которых присутствует изображение турецкой горы. Армянское общество должно постепенно привыкнуть к мысли, что между мифом и реальностью существует четкая граница.

Как рассказал ранее в беседе с Day.Az азербайджанский политолог и историк Ризван Гусейнов, нарратив о якобы принадлежности Агрыдага армянам был внедрен в армянское сознание в 17-18 веках благодаря иезуитам. До того Агрыдаг не являлся никаким символом для армян. В основу нарративов была заложена библейская история о Ное и о том, что Ковчег причалил к горе "Арарат". Миф об армянском "Арарате" был измышлен и скомпонован в недрах европейских церквей и монархий и преподнесен армянской церкви, которая и привила его армянскому народу. Период формирования национального самосознания у армянского народа пришелся на 17-19 века, и тогда до армян был донесен миф о том, что Агрыдаг, оказывается, имеет какое-то особое символическое значение для этого народа, отметил историк.

"Кому это было нужно? Это было важно для европейских колониальных проектов в нашем регионе. Им нужна была точка символической опоры, и Агрыдаг стал таковой. Но теперь тот период уходит на свалку истории. И сам "армянский проект", и его символика должен исчезнуть. Процесс уже идет. Мы не знаем, насколько глубоко он охватил армянское общество, но видим, что у руководства Армении есть желание избавить свой народ от этого комплекса неполноценности и нагромождения мифов, через которые им управляют, фактически принося его же в жертву. Ведь каждый раз по итогу таких претензий Армении на территории соседей потери несет сам армянский народ. Есть надежда, что на этот раз руководству страны удастся вывести армянский народ из этого заколдованного круга. Но для этого необходимы реформы в образовании, исторической науке, в пропагандистских методах армянской церкви, являющейся застрельщиком этого процесса. Соседи Армении, в первую очередь мы, будем помогать санации, то есть очищению сознания армянского общества от этих штампов. Как директор Центра истории Кавказа могу сказать, что у нас есть возможности помочь армянской стороне в этом процессе", - сказал Ризван Гусейнов.

Отметим, что армянский народ - единственный, чье сознание и идентичность сформированы в основном за счет мифов. Пара веков массированной пропаганды в сочетании с особенностями менталитета сделали свое дело. Поэтому вполне реально, что большая часть населения считает, что библейская гора находится в Армении. Такое представление формировалось многие годы, и сразу устранить все проблемы невозможно, иначе - кризис. Начинать нужно с самого простого и легко усвояемого. Да хотя бы с правильной географии.