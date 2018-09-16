"Историческая призма": Вся правда о Ное и горе "Арарат"

Уже не одно десятилетие армянская пропаганда ведет информационную войну против Азербайджана и Турции, присваивая себе их территории, государственность, географию, историю, культуру, памятники архитектуры.

Армянские псевдоисторики пытаются представить Армению как государство с некогда огромной территорией, что-то вроде "бескрайней" мифической "Великой Армении", которую де то и дело делили ее соседи, но не смогли довести это до конца.

Хотя о существовании такого государства в исторической науке ничего не известно, однако простор для фантазии армян открывается необозримый. Навязывая науке этот вымысел и выдавая желаемое за действительное, армянские фальсификаторы пытаются использовать и политизировать географический термин, относящийся к названию одной из двух географических областей - Малая Армения, охватывавшая территорию от верховьев Евфрата до реки Ван, и Большая Армения (не Великая, а именно Большая).

Здесь следует отметить, что географическая область "Большая Армения" называлась "большой" не потому, что имела огромную территорию, а была относительно больше, чем "Малая Армения". То есть по своей значимости она не была "большой". У Страбона в "Географии в 17 книгах" также есть упоминание об этом: "...Течет Евфрат на запад через так называемую Большую Армению до Малой Армении...". Заметим, что до сих пор в ходе археологических раскопок не найдено ни одной монеты, на которой фиксировалась бы "Великая Армения".

Искажение исторической действительности на основе вымышленных источников и представление их несведущей публике, как это имеет место с мифом о горе Агрыдаг, называемой армянами Арарат - традиционный прием армянских пропагандистов. Предъявляя притязания на так называемый Арарат и не имея веских аргументов, армяне фарисейскими методами пытаются внушить неискушенному читателю свои права на этот природный памятник, не отказываясь при этом от своего особого, размером с гору, величия.

Этим же, кстати, объясняется происхождение символа горы Агрыдаг на гербе Армянской Республики. Таким образом армянская сторона пытается навязать науке свое происхождение, связанное якобы с рассказами из Ветхого Завета о Ноевом Ковчеге, сыновьями Ноя, внуком его Гайком и т.п. Эта история в интерпретации современных армянских историков абсолютно не опирается на древнеармянские письменные и материальные памятники.

Далее обратимся к энциклопедическому словарю под редакцией профессора И. Е. Андреевского (издатели Ф.А.Бракгауз и И.А.Ефрон), где говорится: "Армения в своем полном объеме почти никогда или только кратковременно находилась как целое государство под управлением одного государя. Древняя история страны почти совсем неизвестна. Имя Арарат, в древности даваемое северной части страны, связанное с Моисеевым преданием о потопе, не встречается в клинообразных надписях и у Геродота. Древние персы называли эту страну Арминой. История же, обработанная нынешними армянами, не опирается на древнеармянские национальные памятники. Они связывают свою древнюю историю с рассказами Ветхого Завета, что доказывает ее позднейшее христианское происхождение".

Кроме того, вызывают явный интерес также откровенные признания самих армян о своей истории. К примеру, армянский историк Н. Пастермаджяна отмечает: "Армянские летописи относят появление Хайка и его народа в Армении к 2200 году до н.э. и приводят список сменявших друг друга до 800 г. до н. э. духовных вождей и царей. Современная наука не подтверждает эту легенду. Народы в отличие от индивидов любят прибавлять себе возраст".

Другой автор, Басмаджян пишет: "Происхождение, история Армении и армян очень темны. Армяне/хаи, как и римляне, греки, персы и все нации, имеют своих мифических героев. Национальные историки, не располагая подробными, явными источниками, их места заняли персонажами из сказок".

А Гарагашян объективно утверждает: "О прошлом армян не имеются сведения, которые можно было бы считать историей или преданием. После принятия христианства придумали родство Айка с Ноем. Об этом впервые написал Хоренский Мовсес".

В целом, история о Всемирном потопе и пророке Ное - одна из немногих, отраженная вне зависимости от религии, в преданиях и легендах практически всех народов мира. Их более 500. По широко распространенному по сегодняшний день среди азербайджанского народа поверью, на юге города Нахчыван находится могила Ноя. Русский просветитель К.Никитин, работавший в нахчыванских школах в восьмидесятых годах XIX века, исследователь В.Сысоев оставили подробные материалы о связи Ноя с Нахчываном и детальные описания его гробницы, находящейся в этом городе.

Древнегреческий ученый Клавдий Птолемей (II век нашей эры) впервые упомянул о Нахчыване (Нуксуане) как о Земле Ноя, или Нуха (транскрипция имени пророка на Востоке). Выдающийся арабский ученый XVI века, географ Аль-Шарифи оставил подробные сообщения о находящихся в Нахчыване не только могиле Ноя, но и остатках его ковчега. И.Дьяконов обосновал связь наскальных изображений на горе Гямигая - Гора-ковчег (находится в Ордубадском районе Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана) с пребыванием Ноя в Нахчыване и шумерскими легендами.

Основоположник азербайджанской школы реалистического изобразительного искусства Б.Кенгерли в двадцатых годах прошлого столетия оставил шесть полотен с изображением мавзолея Ноя с натуры, которые хранятся ныне в его музее в городе Нахчыван и Государственном историческом музее Нахчыванской АР. Согласно этим данным, могила пророка и его мавзолей составляли целый пантеон и были местом поклонения тысяч людей.

Встречается эта история и у армян, но преподносится с присущей армянам изворотливой фальсификацией. Сегодня армяне на всякий случай и Гямигая пробуют объявить армянской экстерриториальностью, тем более, что они для себя еще окончательно не определили - к Агрыдаг (Турция) или к Гямигая (Азербайджан) пристали они в "своем" Ноевом ковчеге. И это удобно, поскольку территориальные притязания предъявляются как к Турции, так и к Азербайджану.

Армяне объявили себя не просто прямыми потомками Ноя, но и "сформировали" музей его реликвий, важнейшим из которых они считают брусок или бревно якобы от Ноева ковчега.

Не останавливаясь на сомнительности подобной реликвии, якобы раздобытой с вершины горы неким армянским духовником, уделим больше внимания другому, сотворенному мифу об армянской экстерриториальности, на место вечной стоянки Ноева ковчега. Приватизированная согласно армянскому мифу эта частная собственность, именуемая горой Арарат, топонимически не имеет армянского происхождения. У армян - это Масис. Однако и это название не армянское, а, по видимому, иранское и само по себе означает "великий, большой", в смысле высочайшая (гора), так как по-среднеперсидски "масист" - "самый большой".

Русский исследователь А.О.Новосельцев, проводя анализ армянского текста Библии в сочетании с другими источниками, отмечает, что Араратские горы Библии и гора Масис - различные понятия и отождествление их сложилось позже в церковных кругах. Однако следует воздать должное предприимчивости армян, разыгравших ноевскую карту христианского предания.

Библия указывает на "горы Араратские", которую многие известные специалисты не без основания связывают с древней Араттой, тесно связанной с историей Азербайджана. Приведем на сей счет свидетельство известного английского специалиста, возглавляющего в Сассексе общество египтологов, профессора Дэвида Рола: "Библейский Арарат и есть шумерское царство Арата. Это не тот Арарат, который упоминается в ранних христианских преданиях. Гора, к которой причалил Ноев ковчег - это совсем не гора Арагац или Агрыдаг, а какая-то другая гора, находившаяся ближе к Месопотамской равнине".

Шумер находился в тесных контактах с Араттой - первым азербайджанским государственным образованием, объединившим тюркоязычные племена су, турукку и лулулуби. Аратта располагалась на юге и юге-востоке озера Урмия. О тесных связях между Араттой и Шумером писал также крупнейший шумеровед, американец С. Крамер в своей работе "История начинается в Шумере". Об этой стране сохранились важные сведения в дошедших до наших дней эпических произведениях - дастанах шумеров: "Правители Ен-Меркара и Аратты", "Ен-Меркар и Ен-Сукушсиранна", "Ен-Меркар и Лугалбанда" и др.

Исходя из фактов, приведенных в источниках, научных трудах и вышеотмеченных признаниях самих армян на собственную историю, становится очевидным, что "вечная стоянка" Ноева ковчега на горе Арарат, по мнению специалистов, является сомнительной. Сомнительны и "находки" реликвий от ковчега здесь, точно так же, как и армянских "колен", развившихся здесь, в "Араратских горах".

Кроме того, "Арарат" - не армянский топоним, и, по мнению специалистов, Южный Кавказ не затоплялся в последние миллион лет. Еще раз вспомним, что случилось это где-то около 3 тысяч лет до н. э. в Междуречье, в древнем Шумере, т.е. подчеркиваем, за 1,5-2 тысячи лет до появления армян в Малой Азии. Исследователи отмечают, что кочевые племена, предположительно считавшиеся предками современных армян, в XII веке до нашей эры стали продвигаться с Балканского полуострова и, проникнув в Малую Азию, осели в верховьях Евфрата (вдоль озера Ван). Факт переселения предков армян на эти территории доказано в исторической науке.

Таким образом, армяне, в очередной раз "удревняя" свою историю, обработали "Священное писание" и "иафетовы колена", и, придумав царские династии, довели ее до 2200 г. до н.э. Тем самым армянство преследовало цель - попасть в эпоху легендарного Ноева ковчега и объявить себя исключительными потомками Ноя.

В этой связи, помимо заведомо ложных исторических утверждений они постарались обзавестись и "реликвиями" от Ноева ковчега, т.е. материальными доказательствами. Однако, "легендарные" наследники Ноя, судя по всему, сильно перестарались со своей родословной. По этому поводу, т.е. об "исключительном армянском праве" на Ноя и ноевских мифах армян представляет большую ценность мнение турецкого историка К.Горюна, который писал: "Коль скоро в качестве исторического источника используется "Священное писание" и другие мифы, то не мешало бы вспомнить, что по тем источникам, весь род человеческий после Всемирного потопа произошел от Ноя, следовательно, турецкий народ также был порожден тем же патриархом на склонах Арарата и смог успешнее, чем другие народы, отстоять и защитить родину от чужих притязаний". Думается, комментарии здесь не требуются.

Что касается горы Арарат (Агрыдаг), то это вулканический массив, поднимающийся над правым берегом среднего течения р. Араз в Турции и состоящий из двух слившихся основаниями конусов потухших вулканов: Большого Арарата (турецкое - Беюк-Агрыдаг) высотой 5165 м и Малого Арарата, высотой 3925 м. По-турецки "арарат" - тепло, жар - указание на вулканичность горы.

В книге И. Шопена "Исторические памятники. Состояние Армянской области в эпоху ее присоединения к Российской империи" перечисляются все горы и горные цепи на территории Армянской области. Причем, все приведенные горы и горные цепи являются тюркскими - азербайджанскими топонимами и названиями (Кабирдаг, Короглы-даг, Такялту, Агдаг, Зордаг, Сичанлидаг, Карачумагдаг, Парченисдаг, Памбугдаг или Хачгедук).

Приведем из указанной книги Шопена следующий отрывок: "Армянская область опоясана со всех сторон горами: Агридагский хребет служит границей ей и Баязедскому пашалыку, а со стороны Грузии и Карабага она отделяется хребтом гор, известных под разными названиями. Хребет Агридагский имеет направление от запада к востоку".

Аналогичное мнение встречается и в книге Е. Вейдембауера "Путеводитель по Кавказу": "Горами Агридаг называется тот высокий широтный хребет, по которому проходит русско-турецкая граница от Арарата до Кеса-дага... Восточной оконечностью Агридаг примыкает к вулканической системе Арарата, а на западе продолжается до Эрзерума". Таковы факты.

Исторический подход к событиям - именно эти принципы делают историю собственно историей. Сомнительная история у армян и их вымышленная "Великая Армения" - многократно переписанные и переделанные. История эта - не история, а ни что иное, как популярно-художественный роман с яркими иллюстрациями. Армяне, в очередной раз переписывая свою историю, охотнее обращаются к летописным мифам, чем к фактическим материалам, и истина отступает перед воинствующей публицистикой, разоблачающей все и вся, даже то, что бесспорно.

Когда иссякают собственные легенды, армяне охотно обращаются к притчам и мифам соседей, что приводит как бы к удвоению мифологического элемента и насаждению тем самым невежества путем придумывания в свою пользу новых мифов.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана