Над Гретой Тунберг поиздевались в Норвегии

В Норвегии водитель автомобиля заметил Грету Тунберг и, решив поиздеваться, резко прибавил скорость, выпустив облако выхлопных газов прямо перед ней.

Как передает Day.Az, эпизод произошел на фоне продолжающейся акции протеста, в которой т.н. "экоактивистка" вместе со сторонниками блокировала крупнейший в стране нефтеперерабатывающий завод Mongstad.

Активисты перекрыли подъездные пути и водный доступ к объекту, используя сидячие пикеты, каяки и парусники. Тунберг заявила, что у человечества нет будущего в нефти, а такие страны, как Норвегия, несут ответственность за разрушение экологии.

Полиция наблюдала за ситуацией с самого утра и вмешалась, когда несколько протестующих переплыли безопасную зону. Десять активистов были задержаны, но вскоре отпущены. Производство на заводе серьезно не пострадало, хотя персоналу рекомендовали по возможности работать из дома.

Инцидент с водителем и сам протест вызвали широкий резонанс. Лидер партии Прогресса Сильви Листхауг предложила выслать Тунберг из страны, тогда как премьер-министр Йонас Гар Стёре раскритиковал методы демонстрантов.

Подобные акции с участием Греты вызывают неоднозначную реакцию. В частности, многие считают, что ее выступления - агрессивная пропаганда, не приносящая реальных решений.