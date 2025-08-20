Турцию и Азербайджан свяжет новая ж/д линия

Церемония закладки фундамента железнодорожной линии Карс-Игдыр-Аралык-Дилуджу состоится 22 августа.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

По словам турецкого министра, с началом функционирования Зангезурского коридора восточно-западная линия, проходящая от Пекина до Лондона, будет действовать более эффективно.

А.Уралоглу напомнил, что под проект 224-километровой железной дороги до границы с Нахчываном правительством Турции было привлечено внешнее финансирование в объеме 2,4 млрд евро. "Новая дорога рассчитана на перевозку 5,5 миллиона пассажиров и 15 миллионов тонн грузов. На протяжении пути планируется строительство пяти тоннелей, 10 мостов и т.д. Все это станет также мощным стимулом для экономики Восточной Анатолии", - констатировал министр.