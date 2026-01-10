Автор: Ибрагим Алиев

Ушедший 2025-й год стал для Азербайджана периодом заметных и системных успехов на международной арене. Страна уверенно укрепила свои позиции в глобальной и региональной политике, продемонстрировав способность не только реагировать на мировые процессы, а формировать их. Огромные результаты, полученные Баку, стали следствием последовательной стратегии и дальновидной политики Президента Ильхама Алиева, который на протяжении многих лет выстраивает внешнеполитический курс, опирающийся на национальные интересы, суверенитет и долгосрочное развитие. За прошедшие 12 месяцев этот курс получил дальнейшее развитие, что позволило Азербайджану еще больше укрепить свой статус заметного и уважаемого участника международных процессов,

Укрепление позиций нашей страны и расширение ее возможностей на глобальной арене были закреплены активной дипломатической деятельностью Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который в течение года совершил 20 рабочих и государственных визитов в зарубежные страны, проведя десятки переговоров с лидерами государств и правительств, а также с руководителями международных организаций. В числе направлений были США, Китай, Турция, Италия, Германия, Франция, Великобритания, Венгрия, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Пакистан, Южная Корея, Япония, Бельгия, Чехия и Грузия. Визиты, как видим, охватывали и ключевых глобальных игроков, и стратегически важных региональных партнеров. Каждая поездка была наполнена конкретным содержанием, переговорами и договоренностями, которые усиливали позиции Азербайджана и расширяли его международные связи.

Дипломатическая активность не носила формального характера, а была выстроена вокруг четко обозначенных национальных приоритетов. Президент Ильхам Алиев последовательно продвигал интересы Азербайджана в сферах безопасности, энергетики, транспорта и экономики, добиваясь конкретных решений и долгосрочных договоренностей. Именно такой предметный подход позволил укрепить доверие со стороны партнеров, расширить круг стратегических союзников и повысить устойчивость международных позиций страны. В результате Азербайджан закрепил за собой репутацию предсказуемого и ответственного участника международных процессов, способного отстаивать собственные интересы и одновременно вносить вклад в региональную и глобальную стабильность.

К примеру, одним из ключевых достижений года стало официальное оформление всеобъемлющего стратегического партнерства с Китаем. Продвижение в отношениях с Пекином открыло новые горизонты для политического диалога, торговли, инвестиций и взаимодействия в рамках крупных инфраструктурных и логистических проектов. Параллельно Азербайджан был принят в организацию D-8 в качестве единственного нового члена, что стало признанием его растущего международного авторитета и экономического потенциала. В том же году страна получила статус полноправного члена Консультативного совета Центральной Азии, окончательно закрепив свое присутствие на важнейшей евразийской платформе.

Укрепление роли Азербайджана как межрегионального "живого моста" и надежного партнера стало еще одной характерной чертой 2025 года. Рост транзитных объемов, развитие транспортных коридоров и запуск новых энергетических и цифровых проектов усилили значение страны в связке Восток-Запад и Север-Юг. Азербайджан последовательно превращался в пространство, где сходятся интересы разных регионов, государств и экономик, что усиливало его политический вес и практическую значимость.

В течение года в Азербайджане прошли десятки международных саммитов, форумов и встреч высокого уровня. Особое внимание привлекли мероприятия, проведенные в Ханкенди, Шуше и Габале. Эти площадки стали символами новой реальности, в которой освобожденные территории превратились в центры диалога, сотрудничества и международной повестки. Сам факт проведения там крупных международных мероприятий стал наглядным подтверждением роста политического авторитета Азербайджана и доверия к нему со стороны зарубежных партнеров.

В этом контексте особое значение приобрел Саммит ОТГ, успешно проведенный в 2025 году в Габале. Выступая на мероприятии, Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и незаменимый партнер в обеспечении энергетической безопасности многих стран. В частности, Баку реализовал и много важных инвестиционных проектов со странами-членами ОТГ.

"На сегодняшний день в экономику братских стран инвестировано более 20 млрд долларов США. Основная часть этих инвестиций приходится на экономику Турции. Наряду с этим, Азербайджан создал совместные инвестиционные фонды с Узбекистаном, Казахстаном и Кыргызстаном, посредством которых будут реализованы многие проекты. В целом, предпринимаемые шаги служат углублению экономической интеграции в рамках тюркского мира, сотрудничеству между нашими дружественными и братскими странами в энергетической и транспортной сферах, устойчивому развитию нашего региона", - сказал тогда глава государства.

На Саммите Президентом Азербайджана были подчеркнуты и современные тенденции в мире. К примеру, безопасность и сила стали ключевыми факторами, а предлагаемые шаги направлены на усиление взаимной поддержки и оборонного потенциала.

"В сегодняшнем мире военная мощь является главным фактором независимости и территориальной целостности любой страны. В результате нашей исторической Победы в 44-дневной Отечественной войне в 2020 году, а также решительных антитеррористических мероприятий в 2023 году был положен конец 30-летней оккупации азербайджанских земель. Тем самым были восстановлены территориальная целостность нашей страны и ее суверенитет над нашими исконными землями. Это историческое достижение - не только триумф национальной воли и решительной борьбы Азербайджана, но и значительный вклад в установление справедливости, мира и стабильности в регионе", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Позиция Азербайджана заключается в том, чтобы, оставаясь сильным государством, сохранять приверженность справедливости, ответственности и международной стабильности. Эта линия последовательно проводится и на двустороннем, и на многостороннем уровнях. Баку выстраивает внешнюю политику таким образом, чтобы политические решения сопровождались экономическими, инфраструктурными и гуманитарными шагами. Политическая повестка при этом опирается на механизмы взаимодействия, ориентированные на долгосрочную работу и устойчивый результат.

В рамках Организации тюркских государств такая логика получила конкретное наполнение. Вопросы безопасности развились и обсуждались параллельно с транспортной, энергетической и инвестиционной повесткой, формируя системную основу сотрудничества. Совместные проекты, инвестиционные инструменты и согласованные инициативы определенно усилили связанность стран тюркского мира, укрепляют пространство доверия и общей ответственности. Собственно поэтому Саммит в Габале тоже органично вписался в общую картину 2025 года, показав, что Азербайджан умеет сочетать активную глобальную дипломатию с углублением сотрудничества и в тюркском направлении.

2025 год стал для Азербайджана результативным этапом внешнеполитического развития, в ходе которого страна последовательно реализовывала собственную линию на международной арене. Принятые решения и предпринятые шаги укрепили позиции Баку в системе международных отношений и расширили возможности для продвижения национальных интересов в глобальном и региональном измерении. Итоги года зафиксировали сформировавшийся вес Азербайджана как государства, способного влиять на процессы и участвовать в их формировании.

Эти результаты стали прямым следствием политики Президента Ильхама Алиева. Его участие в международных переговорах, мастерство выстраивать диалог с различными центрами силы и точная расстановка внешнеполитических приоритетов обеспечили Азербайджану высокий уровень доверия. Именно такая линия позволила стране укрепить свои позиции, расширить пространство для маневра и закрепить достигнутые договоренности в долгосрочной перспективе. С учетом достигнутых результатов и сохранения набранных темпов, 2026 год также открывает для Азербайджана новые горизонты.